به گزارش ایلنا، جلسه بررسی راهکارهای رفع چالش‌های آبی با تمرکز بر ۴ استان مرکزی کشور، دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزرای نیرو، جهادکشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، اساتید و نخبگان دانشگاهی و استانداران استان‌های اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، گزارش جامعی از نتایج مطالعات، تحقیقات و احصای راهکارهای عملیاتی کارگروه تخصصی تشکیل‌شده در دانشگاه تهران، با محوریت بررسی چالش آبی کشور، توسط رئیس این دانشگاه ارائه شد. این گزارش با هدف ارائه راهکارهای علمی و اجرایی برای رفع ناترازی‌های آبی در مناطق مختلف کشور تهیه شده و مورد بررسی دقیق اعضای جلسه قرار گرفت.

در ادامه، وزیر نیرو و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و استانداران اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و کهگیلویه و بویراحمد نیز ضمن تشریح مجموعه اقدامات دستگاه‌های متبوع خود در این زمینه، بر ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آبی، افزایش بهره‌وری در مصرف، توسعه فناوری‌های نوین در حوزه تأمین و تولید آب و الزام دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور به رعایت مصوبات و سیاست‌های مصوب دولت در این زمینه تأکید کردند.

رئیس‌جمهور در این نشست، استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان را از ارکان اصلی تصمیم‌سازی در مدیریت چالش آب دانست و بر ضرورت اتخاذ تصمیمات علمی، کارشناسی و مبتنی بر داده‌های دقیق، برای تأمین آب مورد نیاز مناطق درگیر این چالش، با کمترین تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی برای سایر مناطق کشور تأکید کرد.

به دستور رئیس‌جمهور، فعالیت کارگروه تخصصی دانشگاه تهران به‌صورت مستمر ادامه می‌یابد و دانشگاه‌های مناطق ۹ گانه حوضه‌های آبریز کشور نیز به این فرایند مطالعاتی و تحقیقاتی خواهند پیوست. مقرر شد هر منطقه، ضمن احصای چالش‌ها و ظرفیت‌های بومی، راهکارهای علمی خود را زیر نظر کارگروه مرکزی دانشگاه تهران نهایی و برای تصویب و اجرا به دولت ارائه کند.

همچنین دکتر پزشکیان دستور داد روند احداث و تکمیل سدهای کوهرنگ ۳، خرسان ۳ و ماندگان با هدف تأمین پایدار آب و خروج از وضعیت اضطرار آبی در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، با شتاب بیشتری در دستور کار قرار گیرد. تأمین مالی این طرح‌ها نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ صنعتی مستقر در منطقه مرکزی کشور دنبال خواهد شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف شدند گزارش پیشرفت اقدامات و نتایج فعالیت‌های خود را به‌صورت مستمر به رئیس‌جمهور ارائه دهند.

همچنین رسانه ملی و سایر رسانه‌های دیداری و شنیداری کشور مکلف شدند با اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی، در زمینه آگاه‌سازی عمومی و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و کاهش مصرف آب نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند.

