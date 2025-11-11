به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از رئیس و هیات رئیسه مجلس جهت پیگیری روند اجرای قانون برنامه هفتم گفت: آنچه دلم می‌خواهد بگویم وضعیتی است که در آن قرار گرفته ایم، سال گذشته قبل از اینکه دولت را تحویل بگیریم، اعتصابات پرستاری، بازنشستگان، معلمان و گندم‌کاران و مشکلات بسیاری وجود داشت.

رئیس جمهور کشورمان ادامه داد: سال گذشته این موقع برق مردم را قطع می‌کردیم، جاهایی سوخت نمی‌دادیم، برای اینکه مشکل داشتیم. الان بسیاری از آنها را توانستیم حل کنیم.

وی یادآور شد: بنده در جلسه غیرعلنی هم گفتم ما یعنی دولت و مجلس عامل تورم هستیم چرا که با کسری بودجه می‌نویسیم و توقعاتی ایجاد می‌کنیم، اما پول وجود ندارد و نتیجه آن، گرانی می‌شود، بنابراین کمک کنید بودجه بدون کسری بنویسیم، بدون کسری یعنی توسعه با تناسب، یعنی متوسط باید رشد کنیم.

پزشکیان افزود: دولت با این توسعه، هر برنامه‌ای بنویسید، کسری خواهد داشت و هر مقدار کسری افزایش پیدا کند تورم ایجاد خواهد کرد و این تورم به گردن مردمی است که وظیفه ما خدمت‌گذاری به آنها است. این اصل قضیه است.

وی گفت: از نو شروع کنید، دولت را کوچک کنید ولی اگر هرکجا را دست زدیم، کمک کنید ادغام و کوچک کنیم تا بتوانیم براساس منابع هزینه کنیم، ما منابع نداریم، اما توسعه می‌دهیم و در همه قسمت‌ها این توسعه نامتناسب است.

رئیس جمهور کشورمان تصریح کرد: ما الان در بسیاری از قسمت‌های که کار می‌کردیم در مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی با هماهنگی که با مجلس و قوه قضاییه داشتیم کار کردیم و توانستیم بر خیلی از مسایل غلبه کنیم. قطعا اگر با هم هماهنگ نبودیم، الان اینجا نبودیم که هستیم.

وی افزود: با همه مشکلاتی که وجود دارد مردم با ما همراهی کرده اند، ما باید پاسخ آنها را بدهیم. بنده خودم را موظف می‌دانم که خدمت‌گذار مردم باشم.

پزشکیان اظهار کرد: ما در دولت جناحی، سیاسی و گروهی عمل نکردیم و در نهاد ریاست جمهوری سعی کردیم حتی کسی را اضافه بر آنچه بود توسعه ندهیم. در بسیاری از مسایل اعم از آب، برق، گاز، ساختمان و اتاق‌ها را کاهش دادیم و اجازه ندادیم افزایش یابند. چمن هایمان را خشک کردیم، چون آب نداریم و سال گذشته گفتیم به هیچ وجه نباید استخری داشته باشیم. چراغ‌های ساختمان را خاموش کردیم و تا آنجا که می‌توانیم در حال صرفه جویی هستیم چرا که اگر ۱۰ درصد صرفه جویی کنیم می‌توانیم روزانه ۹۰۰ هزار بشکه نفت و گاز حفظ کنیم که بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.

رئیس قوه مجریه افزود: همه وضعیت آب و نیرو را می‌دانید و از وضعیت آموزش خبر دارید. همین امسال حدود ۱۱ هزار کلاس در آموزش و پرورش ایجاد شد و محصلان در آنها قرار گرفتند، ما اعتباری برای آنها نداشتیم، مردم مشارکت کردند.

پزشکیان در نشست نظارتی بر اجرای برنامه هفتم ، با اشاره به نمونه‌های ایثار و مشارکت مردم در استان‌ها اظهار داشت: چند روز پیش در کرمانشاه و هفته گذشته در سنندج کردستان بودیم. در یکی از جلسات، خانمی آمد که فرزندش در تصادف فوت کرده بود. بیمه یک‌ونیم میلیارد تومان دیه پرداخت کرده بود، اما او تمام مبلغ را برای ساخت مدرسه اهدا کرد. این صحنه همه را به گریه انداخت. در ایلام، خراسان جنوبی و شمالی نیز چنین مواردی دیدم؛ مردمی که با گذشت و ایثار، ما را شرمنده خود کرده‌اند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در همین دولت، بیش از ۱۸۰۰ مگاوات پنل خورشیدی نصب و به شبکه وصل شده است. با احتساب طرح‌های گذشته، اکنون بیش از ۲۷۰۰ مگاوات به مدار آمده و تا پایان دولت، ۷۸۰۰ مگاوات به شبکه وصل خواهد شد. ما نه ادعا می‌کنیم، بلکه عمل می‌کنیم و به حول قوه الهی مشکل انرژی کشور را حل خواهیم کرد. تاکنون قرارداد بیش از ۷۹ هزار مگاوات پنل خورشیدی و بادی امضا شده است.

پزشکیان با بیان اینکه سال گذشته به دلیل قطعی گاز و برق، صنایع کشور بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند، افزود: ما تلاش می‌کنیم این زیان تکرار نشود. برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تولید، تجارت و صادرات، شخصاً هر ماه با کارآفرینان، اتاق بازرگانی و فعالان حوزه پتروشیمی جلسات جداگانه برگزار می‌کنم.

وی با اشاره به اهمیت جلوگیری از اتلاف منابع گازی کشور گفت: سالانه حدود ۷ میلیارد دلار گاز فلر در کشور می‌سوزد. در همین دولت توانستیم بیش از ۱۰ میلیون مترمکعب از این هدررفت را کنترل کنیم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا هیچ گازی بی‌دلیل نسوزد؛ نه محیط‌زیست آلوده شود و نه سرمایه کشور از بین برود. هر هفته جلسات ویژه‌ای برای این موضوع برگزار می‌کنیم و اگر مشکلی در قوانین یا مقررات وجود داشته باشد، اصلاحش می‌کنیم.

رئیس‌جمهور در ادامه از ورود دانشگاه‌ها به حل مسائل آب کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر استان‌هایی نظیر اصفهان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه وبویراحمر ، یزد ،خوزستان ، تهران ، مشهد و تبریز همه مشکلات آبی دارد.دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، تربیت مدرس و جمعی از کارشناسان با همکاری هم توافق کردند تا مشکلات در این بخش برطرف شود لذا ما دانشگاه‌ها و بخش خصوصی را درگیر مسائل کشور کرده‌ایم.

پزشکیان با اشاره به گسترش روابط منطقه‌ای افزود: در حال حاضر با همسایگان مان بیشترین تفاهم و همکاری را داریم و داد و داد و ستد بینمان را راه انداخته و آنها را بهبود می‌بخشیم. در روابط خارجی و داخلی، تمام تلاش دولت این بوده که از توسعه اختلافات جلوگیری کند. تا به حال پشت تریبون، از کسی بد نگفته‌ام و نگفته‌ام فلانی مقصر است. ما خود را مقصر می‌دانیم. عامل گرانی و مشکلات، دولت و مجلس و کل حاکمیت است. باید با همکاری، مشکلات را حل کنیم.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: بودجه امسال را باید طوری ببندیم، تا مسائلی که بهره‌وری و کارایی لازم را ندارد حذف شود. ما این موضوع را قبول داریم .ما برای کالابرگ و معیشت مردم با دکتر قالیباف وقت می‌گذاریم. همچنین ما یک روز در میان جلسه می‌گذاریم تا بتوانیم مشکلات معیشتی مردم را برطرف کنیم. ما نمی‌توانیم به نحوی حکومت کنیم که مردم گرسنه باشند. بنابراین معیشت مردم باید در بودجه کشور در اولویت دیده شود و این مسئله باور و اعتقاد بنده است. اگر معیشت مردم حل نشود، هر دستاوردی بی‌فایده است. باید منابع و امکانات را به گونه‌ای ببینیم که بتوانیم به مردم پرداخت و خدمت کنیم. با همدلی می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم. ما باید امکانات اضافه را جمع کرده و آنچه را که جمع کردیم را در کارت کالابرگ مردم تزریق کنیم و ما با همدلی و کمک همدیگر قادر به انجام این کار هستیم.

پزشکیان با بیان اینکه بنده نمی‌پذیرم ایران کشوری ضعیف بماند، افزود: بنده به عنوان رئیس جمهور نمی‌پذیرم که ایران از کشورهای دیگر عقب بماند لذا باید تاکید کنم همین الان هم ما عقب نیستیم و اگر دست به دست هم داده و وحدت انسجاممان را حفظ کنیم. هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را به زانو در بیاورد و این چیزی است که مردم از ما طلب می‌کنند.

وی با بیان اینکه در نظرسنجی‌ها برخی استان‌ها از دولت ناراضی هستند، بیان کرد: وزرا و مدیران و کارشناسان باید کاری کنند که مردم از دولت راضی شوند؛ لذا مقصر ما و مدیران ماست. این ما هستیم که به درستی نمی‌توانیم به مردم خدمت بدهیم. ما حق نداریم برای مردم قیافه بگیریم یا منت خدمت را سرشان بگذاریم. اگر استاندار، فرماندار یا مدیری در هر سطحی با مردم رفتار نادرست دارد، بداند چنین فردی حق ماندن در جایگاه مدیریتی ندارد. جایگاه ما خدمت به مردم است. شاخص خوب یا بد بودن ما، رضایت مردم است.

رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: اصلاح رفتارها و روندها دفعتاً واحده، امکانپذیر نیست. نمی‌توان امروز تصمیم گرفت و فردا همه چیز درست شود. نیت ما درست است، برنامه‌ریزی کرده‌ایم و با پیگیری پیش می‌رویم، اما باید بپذیریم تغییر رفتار زمان‌بر است.

وی افزود: اگر بنده ادعا کنم بی‌نقص و بی‌اشتباه هستم، همان لحظه آغاز انحراف من است. من اشتباه می‌کنم، اما قصد تخلف ندارم. از شما می‌خواهم کمک کنید تا اشتباهات را اصلاح کنیم، نه اینکه یکدیگر را تخریب کنیم یا متهم بسازیم. هرکسی بتواند مشکلی از کشور حل کند، دستش را می‌بوسم، مهم نیست از کدام جناح یا حزب است. برای ما مهم نیست از کدام باور سیاسی یا فکری باشد؛ مهم این است که ایرانی است و می‌خواهد به کشورش خدمت کند.

رئیس جمهور در راستای مشارکت مردم در مدیریت گفت: بنا داریم تا اختیارات را به استانداران واگذار کنیم و سپس استانداران تصمیم‌گیری کنند و اختیارات خود را به فرمانداری‌ها انتقال دهند. شاخص همه این موارد قانون برنامه و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است. ما اختیار تام به فرد نمی‌دهیم تا هر آنچه خواست انجام دهد بلکه اختیار در قالب اجرای این قانون و برنامه است.

وی با تأکید بر اینکه باید به اندازه پول در اختیار باید هزینه شود، اضافه کرد: در این راستا از خودمان شروع کرده‌ایم و این امر سبب نارضایتی عده‌ای نیز شده است اما چاره‌ای نیست. با صرفه جویی ۱۰ درصدی می‌توان بیشترین توقعات موجود را برآورده کرد. برای ۲۵۰ هزار بشکه نفت تولیدی با بانک ، بانک مرکزی و سازمان‌های مختلف کلنجار رفتیم تا پول لازم را واریز کنند تا چاه‌های نفت و گاز را گازدهی کنیم تا بتوانیم تولید و درآمدزایی کنیم.

پزشکیان ادامه داد: مشکل اصلی از خودمان است و این به معنای خوب بودن سایرین نیست. حضرت علی در خطبه ۱۶ فرمودند چشم جامعه‌ای در حضور متقی اصلی تشنه نمی‌ماند. هلاک بی‌معنی است امروز جامعه تشنه است، اگر مشکل وجود دارد باید اختلافات را حل کرد و توبه کنید. اگر ما هر کدام در جایگاهی که قرار داریم عیب‌های خود را ببینیم و ا صلاح کنیم قطعا می‌توانیم مشکلات جامعه را حل کنیم.

رئیس قوه مجریه اضافه کرد: بنده گناه خود را می‌پذیرم از این رو ضروری است تا سازمان‌های دیگر نیز گناه خود را ببینند و بپذیرند تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم تا خدمتگزار مردم باشیم. ستون این خیمه مقام معظم رهبری هستند و ایشان تعیین کننده هستند. بنده در زمان جنگ واهمه این را داشتم که اگر خدای ناکرده برای رهبری اتفاقی بیفتد آن وقت نیاز به دشمن نداریم و همه با هم درگیر می‌شویم، چرا که ما هنوز گفت وگو با همدیگر را یاد نگرفته‌ایم و به راحتی همدیگر را محکوم و انگ می‌چسبانیم و تنها مقام رهبری هستند که خط‌مشی را نشان می‌دهند و باید قدردان ایشان باشیم و پشت سرشان بایستیم.

وی با تأکید براینکه مسئولین باید الگوی جامعه باشند، گفت: الگو شدن باید در رفتارمان بروز کند و با بداخلاقی، تهمت و انگ زدن و تخریب کردن نمی‌توان الگوی جامعه شد، باید بپذیریم که بخشی از تقصیرات از آن ما است و وظیفه داریم مشکلات را حل کنیم و در مسائل تجاری و خارجی هر هفته با بازرگانان، کارآفرینان و پتروشیی جلسه برگزار می‌شود و بنده نیز پیگیر مشکلات برای حل آن هستم.

پزشکیان گفت: اقای اژه‌ای رئیس قوه قضائیه اعلام کردند که برای حل تمامی مشکلات حاضر به برگزار جلسه هستند از این طریق روند تجاری از زمینه حقوقی و قضایی در راستای سرمایه‌گذاری امن برقرار می‌شود. عزم و اراده در سران کشور وجود دارد. دکتر قالیباف نیز به صورت مداوم پیگیری می‌کنند تا مشکلات حل شود از این رو ضروری است تا این تفاهم و توافق در کل بدنه جاری باشد.

رئیس جمهور کشورمان گفت: هر کسی بتواند در این جامعه مشکلی را حل کند در واقع مشکل جامعه را حل کرده است. خیلی مواقع مطرح می‌شود که بنده افراد خودم را به کار می‌گیریم در حالی که بنده معتقدم افراد توانمند باید به سر کار بیایند.

وی افزود: دشمن در ابتدا تلاش دارد تا در جامعه تنش ایجاد کند تا از این طریق به اهداف بعدی خود دست یابد، اگر ما به مردم ثابت کنیم که خدمتگزار آنها هستیم و با تمام وجود به د نبال حل مشکلات هستیم قطعا مردم نیز به کمک ما می‌آیند همان طور که در مدرسه‌سازی و مسائل دیگر نیز به کمک ما آمده اند.

پزشکیان با اشاره به مشکلات آبی کشور افزود: امسال تنها ۳ درصد نسبت به دوره‌های قبل بارش بارندگی در کل ایران داشته ایم. پشت سدها آب نیست و چاه‌ها در حال تخلیه هستند از این رو ما مسئولین باید فکر و چاره اندیشی کنیم نه اینکه همدیگر را محکوم کنیم. باید مصرف آب را در کشور مدیریت کنیم. اینکه عده‌ای در رسانه‌های جمعی می‌گویند مسئولین کاری از دستشان بر نمی‌آید اگر عرضه انجام کاری دارد اعلام کند و ما تمام اختیارات را به او می‌دهیم تا مشکلات آب را حل کند. ذخایر آب زیرزمینی مشخص است و نیاز است صرفه جویی و مدیریت کنیم.

وی در پایان افزود: هر کس باید بپذیرد عامل مشکل است و در راستای رفع آن تلاش کند، ما نیز تا جایی که از دستمان بر می‌آید تلاش می‌کنیم از این رو ضروری است تا پایبند به قانون باشیم و ما نیز تلاش داریم تا احکام برنامه را اجرایی کنیم، اینکه در جاهایی کمبودهایی وجود دارد به این دلیل است که همه می‌دانیم که جنگ برای ما چقدر هزینه درست کرده و تحریم چقدر برای سرمایه گذاری‌های خارجی مشکل ایجاد کرده است.

وی در ادامه تاکید کرد: موضوع اقتصادی و تجارت باید اصلاح شود، لازم است مقررات موجود را بازنگری و اصلاح کنیم، تلاش نماییم تا تورمی که ایجاد شده و عاملان اصلی آن که دولت و نظام بانکی است جلوگیری کنیم، از پیگیری شما سپاسگزارم، گفت وگوهایی میان ما صورت می گیرد که موجب می شود بنده نیز در مسیر اصلاح گام بردارم.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به آیه ای از قرآن یادآور شد: مجلس وظیفه ای دارد، ما نیز چارچوب های قانونی را مشخص کردیم تا امکان اجرای آن برای دولت فراهم شود، وقتی منابع مالی وجود ندارد نباید انتظارات را فراتر از توان ایجاد کرد اگر بتوانیم این موضوع را به درستی کنترل و بودجه سال آینده را به گونه ای تنظیم کنیم تا حداقل ممکن با کسری مواجه نباشد. هرچند حذف کامل کسری بودجه مشکل خواهد بود اما می توان بخشی از مشکلات را حل کرد.

پزشکیان در ادامه تاکید کرد: اصلاح تورم و ساماندهی تجارت خارجی از اولویت های اصلی دولت محسوب می شود، همچنین مشارکت مردم برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است

وی در ادامه تاکید کرد: در گام نخست باید هزینه های غیر ضروری را کاهش دهیم و این اقدام باید از خودمان آغاز شود نه دیگر بخش ها، ما آمادگی آن را داریم وقتی هزینه ها کاهش یابد تورم نیز مهار شود و در نتیجه فشار بر مالیات و معیشت مردم کمتر خواهد شد. این مهم را باید از خودمان آغاز کنیم.

رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: اصلاح تورم و ساماندهی تجارت خارجی از اولویت های ما محسوب می شود همچنین مشارکت مردم برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است، بنده هر هفته جلساتی در خصوص مسجدمحوری، محله محوری، ثمن ها و سایر انجمن ها برگزار می کنیم و تلاش می شود همه این اولویت ها براساس سیاست و نگاه مقام معظم رهبری باشد اگر این مهم محقق شود ایرانی خواهیم ساخت آباد، ایرانی خواهیم ساخت که برای همه ایرانیان خواهد بود و تنها برای یک دسته، گروه و جناح نیست. باید بپذیریم همه کسانی که در این کشور زندگی می کنند هموطنان ما هستند و همگی می توانند در رشد و ترقی این کشور کمک کنند، وظیفه ما این است که اجازه دهیم همه این گروه ها در صحنه حضور پیدا کنند و با ما همکاری داشته باشند.

وی در پایان با قدردانی از رئیس مجلس خاطرنشان کرد: از تمام مجموعه هیات رئیسه و نمایندگان کمال تشکر و قدردانی را دارم، امیدواریم با همکاری و همدلی بتوانیم قوانینی را طراحی کنیم که با وحدت و همدلی خار چشم دشمنان این کشور باشیم.

انتهای پیام/