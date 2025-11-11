نارضایتی جدی مردم، دولت و مجلس از وضعیت سلامت کشور؛ پرداختی از جیب مردم بالای ۵۵ درصد است

به گزارش ایلنا، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، ۲۰ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: سیمای کلی احکام اجرا شده به کمیسیون بهداشت و درمان ۱۱۵ حکم بود که ۳ مورد تجویزی و مابقی تکلیفی است؛ این نشان از توجه کامل قانونگذار به دستگاه‌های اجرایی دارد. ۶۵ مورد از این احکام بار مالی نداشته و ۵۰ مورد باقی‌مانده دارای بار مالی است. ۹۴ مورد از تکالیف موجود مربوط به حوزه بهداشت و درمان است که جای تشکر دارد.

وی ادامه داد: محورهای اصلی مرتبط با کمیسیون، یکی اصلاح نظام مالی، بیمه و تأمین منابع سلامت است که از ۲۵ مورد، ۱۰ مورد انجام نشده و علت اصلی آن تحقق نیافتن منابع پیش‌بینی‌شده در قانون است. از ۵۷ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها یک ریال پرداخت نشده، ۸۰ همتی که برای رفع مشکلات حوزه سلامت و دانشگاه‌ها پیش‌بینی شده بود نیز تحقق پیدا نکرده، یک درصد مالیات بر ارزش افزوده وصول نشده و منابع مالی بیمه سلامت نیز تأمین نگردیده است. متأسفانه طلب بیمه اجتماعی از دولت پرداخت نشده و این امر باعث شده وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها نتوانند منابع لازم را دریافت کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان اضافه کرد: در محور دوم، یعنی توسعه بهداشت، پیشگیری و ارتقای سلامت جامعه، از ۱۵ مورد تکلیف، ۱۳ مورد انجام نشده است. این محور شامل پیشگیری از بیماری‌ها، ترویج سبک زندگی سالم و تقویت مراقبت‌های اولیه است.

وی بیان کرد: محور سوم، هوشمندسازی نظام سلامت بوده است؛ شامل تدوین زیرساخت‌ها، فناوری سلامت، استقرار پرونده الکترونیکی و اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت خدمات و برقراری دسترسی عادلانه به خدمات درمانی. از ۱۵ مورد تعیین‌شده، ۱۲ مورد انجام نشده است. اگرچه گفته شد اجرای این طرح‌ها تدریجی خواهد بود، اما طبق قانون باید تا پایان سال اول انجام می‌شد؛ شاید این تکلیف، مالایطاق بوده که تحقق نیافته است.

شهریاری با اشاره به ساماندهی و توسعه نظام دارو و تجهیزات پزشکی افزود: هدف این محور حمایت از تولید داخل، خودکفایی در تأمین دارو و تجهیزات، شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع، گسترش صادرات دارویی و کاهش وابستگی ارزی بود که از ۲۴ مورد، ۱۷ مورد متأسفانه اجرایی نشده است.

وی افزود: متأسفانه در حوزه سلامت وضعیتی داریم که مردم ناراضی‌اند، دولت ناراضی است و مجلس نیز ناراضی است. پرداختی از جیب مردم بالای ۵۵ درصد است، بسیاری از داروها به سختی پیدا می‌شود و قیمت‌ها به حدی افزایش یافته که بسیاری از بیماران توان دسترسی به داروهای مورد نیاز خود را ندارند، زیرا منابع مالی به موقع تأمین و پرداخت نمی‌شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفت: درست است که صندوقی برای حمایت از بیماران خاص و سرطانی ایجاد شده، اما منابع آن حتی پاسخگوی ۵۰ درصد هزینه‌های این بیماران نیست. مردم انتظار دارند در دولت آقای دکتر پزشکیان، اگر هیچ مسئله‌ای حل نشود، دست‌کم وضعیت سلامت جامعه ارتقا یابد.

وی بیان کرد: مردم از ما گلایه دارند؛ متأسفانه اکنون مشکلات حوزه سلامت بسیار جدی به نظر می‌رسد. ما قانون‌نویس‌های خوبی نیستیم، زیرا آرزوهای خود را به قانون تبدیل می‌کنیم بدون آنکه منابع مالی و توان اجرایی آن را به درستی پیش‌بینی کنیم. نتیجه این می‌شود که بسیاری از احکام اجرایی نمی‌شوند و پس از پنج سال اعلام می‌کنیم تنها ۲۵ درصد تحقق یافته است. اگر اکنون فکری جدی در این زمینه نشود، اتفاق خاصی در آینده رخ نخواهد داد.

