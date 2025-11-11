به گزارش ایلنا، مرتضی آقاتهرانی در نشست علنی نوبت عصر امروز(سه‌شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تا پیش از این برنامه هفتم در پایان سال پنجم بررسی می شد، گفت: امسال کار نویی در این حوزه صورت گرفته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ۳ فصل ۱۵، ۱۶ و ۱۷ که به حوزه فرهنگ مربوط است، گفت: امروز قرار است، سنجه های فرهنگ را به میزان بکشیم که البته رشد و ارتقای فرهنگی باید بیشتر در حوزه کیفی بررسی شود اما از آنجایی که این کار نخست ماست ناچاریم آن را به صورت کمّی بررسی کنیم.

وی افزود: در حقیقت ما باید میزان تحقق سنجه های اخلاقی و معنوی و فرهنگی را در سطح جامعه بررسی کنیم؛ مثل آمارهایی که در حوزه اقتصادی داده می شود و ظاهرا خوب است اما در سفره مردم اتفاق به گونه ای دیگری رخ می دهد.

آقاتهرانی در ادامه با بیان اینکه وزارت ارشاد برای ارتقای فرهنگ عمومی رسانه، ۴۰ حکم داشت که ۱۸ حکم انجام شده و ۲۲ حکم انجام نشده است، یادآور شد: جهش های قرآنی آنطور که انتظار داشتیم انجام نشده است. در حوزه فیلم، سینما و بازی های یارانه ای شاهد ۹۵ درصد و در حوزه پویانمایی ۲۰ درصد تحقق داشته ایم ضمن اینکه جهش تولید زیست بوم محتوای کودک اقدامات پایه ای صورت نگرفته است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بر همین اساس تصریح کرد: به احیای کارکرد مساجد که سنگرها و قرارگاه های فرهنگی کشور هستند باید توجه بیشتری به آنها شود چرا که متأسفانه هنوز تکالیف حوزه مسجد به درستی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه فصل ۱۵ درباره صداوسیما است که ۳۰ حکم داشته و ۱۸ حکم انجام شده و ۱۴ تا انجام نشده است، عنوان کرد: سنجه های عملکرد جدول ۱۶ نیز قابل قبول است و تولید برنامه های تلویزیونی الف و الف ویژه قابل قبول بوده است همچنین برنامه های انسجام ملی در ۱۲ روز جنگ موفق بوده است. معرفی آمریکا به عنوان تروریسم دولتی به جا بوده است البته در حوزه کودک نیازمند توجه بیشتری هستیم ضمن اینکه همکاری بین دستگاهی ضعیف بوده است.

آقاتهرانی با اشاره به موضوع ورزش عنوان کرد: این وزارتخانه در سال اول به دلیل پیگیری خوبی که داشت، تکالیف خود را به درستی انجام داده است. بند ب ماده ۷۸ درباره دستورالعمل مالی بازی های جوانمردانه به منظور مبارزه با فساد و اجرای عدالت و توسعه متوازن ورزش بود که هنوز دستورالعمل های آن اجرا نشده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به موضوع فصل ۱۶ در رابطه با زن، خانواده و جمعیت که ۱۲ حکم از ۲۴ حکم آن اجرا شده است، گفت: اصلاح الگوی ازدواج و افزایش نرخ باروری انجام نشده است همچنین اهداف کاهش سقط غیرقانونی و طلاق محقق نشده است. عدم تدوین دستورالعمل اجرایی و نبود هماهنگی های بین دستگاهی نیز به چشم می خورد.

وی در ادامه با اشاره به فصل ۱۷ برنامه هفتم با موضوع میراث فرهنگی که حدود ۶۵ درصد آن عمل شده است، گفت: تدوین آیین نامه ها قابل قبول بود و سند صنایع دستی نیز نوشته شده است همچنین حقوق مالکانه مردم از ثبت و تعیین حریم موفق بوده است. مشارکت بخش خصوصی برای مرمت و بهره برداری از ابنیه های تاریخی نیز خوب بوده است.

آقاتهرانی در پایان به بیان پیشنهادی برای انجام بهتر احکام برنامه هفتم از سوی وزارتخانه ها و دستگاه ها پرداخت و خاطرنشان کرد: برای اجرای برنامه ها و ارائه گزارش هایی که دولت دارد بهتر است ارتباط با کمیسیون ها قوی تر شود.

