تشکیل پرونده قضایی یک بلاگر سخنران جنجالی

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی طرح ادعا‌های متعدد نامعتبر، مجعول و در مورد آخر اظهار مطلبی در همنوایی با دشمن از سوی یک بلاگر سخنران معروف علیه نامبرده در دادستانی تهران پرونده قضایی تشکیل شد.

نامبرده که اخیرا بدلیل اظهارات جنجالی در رسانه‌ها و فضای مجازی نام خود را مطرح کرده است، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و برای ارائه توضیحات به مرجع قضایی احضار شده است همچنین علیه وی اعلام جرم شده است

