خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشکیل پرونده قضایی یک بلاگر سخنران جنجالی

تشکیل پرونده قضایی یک بلاگر سخنران جنجالی
کد خبر : 1712786
لینک کوتاه کپی شد.

در پی طرح ادعا‌های متعدد نامعتبر، مجعول و در مورد آخر اظهار مطلبی در همنوایی با دشمن از سوی یک بلاگر سخنران معروف علیه نامبرده در دادستانی تهران پرونده قضایی تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی طرح ادعا‌های متعدد نامعتبر، مجعول و در مورد آخر اظهار مطلبی در همنوایی با دشمن از سوی یک بلاگر سخنران معروف علیه نامبرده در دادستانی تهران پرونده قضایی تشکیل شد.

نامبرده که اخیرا بدلیل اظهارات جنجالی در رسانه‌ها و فضای مجازی نام خود را مطرح کرده است، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و برای ارائه توضیحات به مرجع قضایی احضار شده است همچنین علیه وی اعلام جرم شده است

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ