واکنش رسایی به جوابیه قوه قضائیه

به گزارش ایلنا، حمید رسایی در نشست علنی عصر امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، ضمن تأکید بر اهمیت اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور گفت: در حوزه فرهنگ، یکی از مهم‌ترین مباحث امروز کشور موضوع جمعیت است و رهبر معظم انقلاب حرکت در این عرصه را جهاد اعلام کرده‌اند. بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم، افزایش نرخ باروری و موالید به ازای هر خانواده تا میانگین سه فرزند به‌عنوان هدف‌گذاری اصلی تعیین شده است. با این حال، پس از گذشت یک سال از اجرای برنامه، نه‌تنها شاهد افزایش نرخ موالید نیستیم، بلکه متأسفانه روند کاهشی آن نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: پاسخ این مسئله روشن است، زیرا بانک مرکزی به مسئولیت قانونی خود در زمینه اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به‌درستی عمل نکرده است. همچنین معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برنامه اجرایی مشخصی برای تعیین وظایف دستگاه‌ها در این زمینه تدوین و ابلاغ نکرده است. از سوی دیگر، دستگاه‌های فرهنگی نیز اولویت‌های خود را در موضوع فرهنگ‌سازی و تقویت گفتمان جمعیت قرار نداده‌اند.

نماینده مردم تهران افزود: بر اساس ماده ۷۵ برنامه هفتم، سازمان اوقاف و امور خیریه موظف بوده طرح احیا و فعال‌سازی موقوفات را به‌منظور تقویت فعالیت‌های قرآنی، هیئات مذهبی، مساجد و بقاع متبرکه تهیه و اعلام کند، اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین طبق ماده ۷۶ برنامه، باید با تولید محتوای مؤثر در فضای مجازی، مواجهه‌ای جدی و مؤثر با جنگ فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی شکل می‌گرفت، اما متأسفانه دستگاه‌های ذی‌ربط به وظیفه مهم خود در این خصوص عمل نکرده‌اند.

رسایی با انتقاد از بی‌توجهی برخی مسئولان به تذکرات نمایندگان گفت: سؤال اینجاست که چرا زمانی که نمایندگان مردم از کم‌کاری یا ضعف عملکرد دستگاه‌ها سخن می‌گویند، برخی ناراحت می‌شوند. چرا وقتی دستگاهی کوتاهی می‌کند، بی‌تدبیری نشان می‌دهد یا قانون‌شکنی می‌کند و ما اعتراض می‌کنیم، می‌گویند نباید انتقاد کرد چون آبروی نظام می‌رود؟ مگر اعتراض به قانون‌گریزی و فساد دفاع از نظام نیست؟ اگر نماینده از پشت تریبون مجلس نسبت به کم‌کاری‌ها، سوء‌مدیریت‌ها و تخلفات هشدار دهد، این اتفاقاً دفاع از نظام و حقوق مردم است.

وی ادامه داد:جوابیه قوه قضائیه محترم درباره دادستانی بود که عزل و منفک شده و خبرش هم اعلام شده است؛ دستشان درد نکند، حرفشان درست است. اما تذکر بنده درباره آن دادستان نبود، بلکه درباره دادستان شهر دیگری بود. این موضوع را به خودشان هم اعلام کرده‌ام و می‌دانند؛ آن دادستان شهر دیگر هم عزل شده ولی مجدداً به کار گرفته شده است.

رسایی افزود: سه ماه است که پیگیر این موضوع هستم و هیچ پاسخی داده نشده است. الان هم به رسانه قوه قضائیه هم گفتم اگر بخواهید جزئیاتش را می‌گویم، شهر و فرد را با مشخصات کامل اعلام می‌کنم. اتفاقات روز بازداشت از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، برکناری و نحوه بازگشت به کار همه مشخص است و من همه این موارد را در اختیار رسانه قوه قضائیه قرار می‌دهم. بنده از این جوابیه تعجب کردم.

انتهای پیام/