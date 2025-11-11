به گزارش ایلنا، منصور علیمردانی در نشست علنی نوبت عصر امروز(سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بخش نظام سلامت کشور در برنامه هفتم دارای یک برنامه بلندپروازانه است، گفت: ۳ فقره از ۴ برنامه بزرگی که اعتبارات موجود آن با برنامه همخوانی ندارد، مربوط به وزارت بهداشت و درمان است. تحقق سلامت الکترونیک و پوشش همگانی بیمه، تأمین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی و تمرکز یکپارچه نظام سلامت لازمه اعتبار بیشتر است.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه طرح پزشک خانواده باید در سال اول برنامه یعنی تا پایان سال ۱۴۰۳ انجام می شد درحالی که منابع مالی لازم پیش بینی نشده است، گفت: تنها ۳۰ میلیون نفر در سطح یک نظام ارجاع، قابل پیاده شدن برای شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها بوده است. چالش های فنی و اجرایی در این حوزه متعدد است.

وی با اشاره به چالش های مالی و بودجه ای و بار مالی سنگین احکامی همچون ذخیره دارو، افزایش نیروی انسانی و تجهیز بیمارستان ها، اظهار داشت: هنوز مطالبات کادر درمان پرداخت نشده است و عدم قطعیت در تأمین منابع ماده ۷۳ مشاهده می شود. ۸ ماه از سال ۱۴۰۴ گذشته اما هنوز ۸۰ همتی که قرار بود از محل فروش سهام دولت برای پرداخت بدهی بیمارستان ها پرداخت شود محقق نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: چالش های مدیریتی باعث مقاومت در اجرای احکام برنامه هفتم شده و برخی از احکام برای اجرا، نیازمند همکاری ها و هماهنگی های بیشتر میان دستگاه ها بوده است.

