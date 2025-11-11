لاریجانی:
فرماندهی دقیق رهبری صحنه جنگ ۱۲ روزه را تغییر داد
دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخشی از سخنان خود در همایش ما و غرب گفت: طراحی و فرماندهی دقیق و مستقیم @Khamenei_fa صحنه را تغییر داد. ایشان همزمان میدان نبرد، پشتیبانی و نیازهای مردم را مدیریت کردند و این تدبیر، به همراه ایستادگی ملت، ورق جنگ را برگرداند.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
