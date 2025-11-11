خبرگزاری کار ایران
لاریجانی:

فرماندهی دقیق رهبری صحنه جنگ ۱۲ روزه را تغییر داد

فرماندهی دقیق رهبری صحنه جنگ ۱۲ روزه را تغییر داد
دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخشی از سخنان خود در همایش ما و غرب گفت: طراحی و فرماندهی دقیق و مستقیم @‌Khamenei_fa صحنه را تغییر داد. ایشان هم‌زمان میدان نبرد، پشتیبانی و نیازهای مردم را مدیریت کردند و این تدبیر، به همراه ایستادگی ملت، ورق جنگ را برگرداند.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌

باید پذیرفت که سه روز نخست جنگ، روزهایی پرحادثه و سخت بود؛ اما طراحی و فرماندهی دقیق و مستقیم @‌Khamenei_fa صحنه را تغییر داد. ایشان هم‌زمان میدان نبرد، پشتیبانی و نیازهای مردم را مدیریت کردند و این تدبیر، به همراه ایستادگی ملت، ورق جنگ را برگرداند.

 

 

