احمد فاطمی در نشست علنی نوبت عصر امروز(سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت عملکرد دولت در سال اول، گفت: صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و کاهش وابستگی آنها به بودجه از موضوعات مهم است که متأسفانه عملکرد چندان موفقی نداشته ایم.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، برای تأدیه بدهی سازمان تأمین اجتماعی باید شرکت های تحت پوشش صندوق بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شود اما این موضوع را کمیسیون تلفیق و صحن رد کرد و قرار بود دولت لایحه جامع بیاورد که اقدامی نکرده است که معضلی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است.

وی افزود: انتقال دارایی های کوچک و کم اثر در سال اول درست انجام نشد. کاهش بنگاه داری از احکام برنامه هفتم بود که انجام نشد و شرکت های تحت پوشش وزارت تعاون همچنان اقدام به بنگاه داری می کنند.

فاطمی با اشاره به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افراد نیازمند نگاهداری ویژه، عنوان کرد: در این خصوص اقدامی صورت نگرفت. مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های وابسته نیز باید ساماندهی می شد اما اقدام عملی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: برای مدیران و احراز صلاحیت مدیران در شرکت های دولتی باید شناسنامه صلاحیت تهیه شود.

