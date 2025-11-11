پیگیری قالیباف برای توزیع کالابرگ الکترونیکی از میدری

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی عصر امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: شب گذشته سخنگوی محترم دولت سبد کالا را اعلام کردند، طبیعتا این همان ادامه روند قبلی است. الان با این اعتباراتی که با این زحمت تنظیم شده و تلاش شده پایان آبان ماه از طریق سکوها کالابرگ الکترونیکی بدهیم و به خانواده ها کالا بدهیم به آن طریقی که جنابعالی می دانید آیا طبق مصاحبه شب گذشته سخنگو، الان برنامه را نمی خواهید اجرا کنید یا قانون بودجه را نمی خواهید اجرا کنید؟ چطور شد که گفتند سبد کالا؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ داد: من فکر می کنم تامین مالی شده است اما در مورد شیوه اجرای آن همانطور که شما فرمودید آنطور که هم مدنظر مجلس و هم دولت است کالا را با قیمت سابق به مردم عرضه می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این خواست دولت و مجلس است و قانون هم هست یعنی سخنگو بدون خواست دولت و مجلس سبد کالا اعلام می کند؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ داد: فکر می کنم منظورشان تامین منابع مالی بوده است که سازمان برنامه در دولت اعلام کرده است.

قالیباف یادآور شد: من گفتم این موضوع تامین مالی شده است، شما می دانید چقدر دوستان در دولت زحمت کشیدند و برای کالابرگ الکترونیکی تامین مالی شده است، سخنگو دیشب خلاف قانون و برنامه سبد کالا اعلام کرده است یعنی شما واقعا بی اطلاع بودید؟

رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: اگر خبر اعلام کنند خوب است ولی نه اینکه سبد کالا بگویند، ما باید کالابرگ الکترونیکی را دنبال کنیم.

انتهای پیام/