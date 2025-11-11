خبرگزاری کار ایران
در صحن مجلس مطرح شد:

واکنش صباغیان به حواشی کیک ۱۲ متری هوادارانش

واکنش صباغیان به حواشی کیک ۱۲ متری هوادارانش
نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی، در تذکری مستند به ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، با اشاره به انتشار گسترده کلیپی در فضای مجازی، تأکید کرد: این کلیپ ارتباطی با تولد بنده ندارد و مربوط به ابراز احساسات جوانان پس از انتخابات مجلس است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا صباغیان در نوبت عصر جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۰ آبانماه) در تذکری مستند به ماده (۷۵) آیین‌نامه داخلی، با اشاره به انتشار گسترده یک کلیپ در فضای مجازی، گفت:در چند روز گذشته کلیپی با عنوان «پخت کیک ۱۲ متری در جشن تولد نماینده مجلس» در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که متأسفانه به‌گونه‌ای به افکار عمومی القا می‌کرد که نمایندگان از بیت‌المال برای چنین مراسم‌هایی استفاده می‌کنند، در حالی که چنین موضوعی کاملاً نادرست است.

وی افزود: برخلاف آنچه در فضای مجازی منتشر شد، این برنامه هیچ ارتباطی با تولد بنده نداشته و در واقع دو روز پس از انتخابات مجلس و توسط جمعی از جوانان و هواداران، به‌صورت خودجوش برای ابراز احساسات نسبت به پیروزی اینجانب در انتخابات برگزار شده بود. طبیعتاً همه ما با فضای احساسی روزهای پس از انتخابات آشنا هستیم.

نماینده مهریز، با تأکید بر اینکه «بنده هیچ‌گاه از بیت‌المال برای امور شخصی استفاده نکرده‌ام» گفت: در شرایط سخت اقتصادی مردم، اینگونه القائات موجب بدبینی نسبت به مجلس و نمایندگان می‌شود.

صباغیان تصریح کرد: خدا را شاکرم که در سه دوره نمایندگی‌ام هیچ‌کس نتوانسته تخلف یا سوءاستفاده‌ای از سوی من اثبات کند. در همه این سال‌ها، تمامی اموال، دارایی‌ها و حقوق دریافتی خود را به‌صورت شفاف اعلام کرده‌ام و مردم می‌توانند به‌راحتی با جست‌وجو در فضای مجازی از میزان و جزئیات آن آگاه شوند.

وی ادامه داد: همچنین در هر سه دوره انتخابات، تمامی هزینه‌های انتخاباتی خود را با ذکر ارقام و جزئیات اعلام کرده‌ام و همواره تلاش کرده‌ام شفافیت را در عملکرد مالی و اداری خود رعایت کنم. همچنین بنده تمام حقوق و دریافتی‌های خود را اعلام کرده ام.

