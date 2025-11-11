مهارت شغلی زنان در سال اول برنامه رشد چشمگیری داشته است

به گزارش ایلنا، زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده در دولت چهاردهم در نشست علنی عصر امروز (سه‌شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گفت: ابتدا لازم می‌دانم از اعضای مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی و همچنین سازمان برنامه و بودجه تشکر کنم که فرصت پیگیری، اجرا و نظارت بر احکام فصل شانزدهم برنامه هفتم را برای معاونت فراهم کردند.

وی در ادامه اظهار داشت: ما طبق برنامه، در چهار حکم به عنوان متولی و در شش حکم در جایگاه همکار و ناظر ایفای نقش داشتیم. در ماده ۷۹ موظف به ارائه گزارش سالانه سنجه‌های عملکردی فصل هفدهم هستیم. در ابتدا با کمک سازمان برنامه و دستگاه‌های مرتبط، سنجه‌های سه محور تحکیم خانواده، رفع موانع رشد بانوان و فرزندآوری را نهایی کردیم و داده‌های سال ۱۴۰۲ را به عنوان سال پایه قرار دادیم.

معاون امور زنان و خانواده در دولت چهاردهم با تاکید بر اینکه در سال اول اجرای برنامه با رشد ۴۸ درصدی کارگاه های ترویج ازدواج روبرو بودیم، اظهار داشت: در سنجه رشد ۲۵ درصدی ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج، تعداد کارگاه‌ها از ۸ هزار و ۶۱ مورد به ۱۱ هزار و ۹۶۸ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده که رشد ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: در سنجه رشد ۲۵ درصدی مهارت‌های شغلی زنان نیز تعداد زنان بهره‌مند از کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی از ۳۳۶ هزار نفر به ۳۴۸ هزار نفر افزایش یافته و هدف اول برنامه محقق شده است. البته ما به این اکتفا نکرده‌ایم و برنامه‌ها و اقدامات مکملی داریم؛ از جمله طرح کمند با همکاری وزارت علوم برای توانمندسازی دانشجویان دختر، طرح فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با همکاری جهاد دانشگاهی، طرح تاک برای بانک‌پذیر کردن زنان جوامع محلی و روستایی و همچنین طرح اشتغال زنان روستایی و عشایر در بستر اقتصاد دیجیتال با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سه سال آینده با جدیت پیگیری خواهند شد.

بهروز آذر در ادامه تصریح کرد: در رشد ۲۵ درصدی مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق، تعداد مراکز از ۳۱۴ به ۶۴۴ مرکز رسیده و خدای را شاکریم که این رشد ۱۰۵ درصدی اتفاق افتاده است. همچنین بر اساس آمار ثبت‌شده در سازمان ثبت احوال، میانگین سن ازدواج در زنان از ۲۴.۴ به ۲۴.۸ و در مردان از ۲۸.۲۵ به ۲۸.۳۲ سال رسیده است.

معاون امور زنان و خانواده در دولت چهاردهم تصریح کرد: این روند برای سال نخست نشانه خوبی است و امیدواریم با ازدواج افراد بیشتری از دهه هشتادی‌ها، بتوانیم رشد ۵ درصدی نرخ ازدواج را محقق کنیم. در سنجه افزایش نرخ باروری، متأسفانه خبر خوشی ندارم. نرخ باروری از ۵.۸ به ۵.۶ کاهش یافته که این نشان می دهد در این زمینه نیاز به اقدامات بیشتری هستیم قطعا در مسئله ازدواج عوامل مختلفی نقش دارند از جمله شرایط اقتصادی، معیشتی، اشتغال، امنیت روانی که امیدواریم با اجرای کامل برنامه هفتم بتوانیم این مشکلات را مرتفع کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: در سنجه کاهش ۵ درصدی نسبت به طلاق ثبتی به جمعیت متاهلان از ۴.۴۹ به ۴.۲۵ در سال ۱۴۰۳ صورت گرفته است که این از اهداف کاهش ۵ درصدی طلاق در برنامه هفتم توسعه فاصله گرفته است. در سنجش باروری اخبار خوشایندی وجود ندارد، متاسفانه از ۱.۵۴ به ۱.۴۴ فرزند کاهش یافته است این یکی از پایین ترین ارقام باروری ثبت شده در کشور است. امیدواریم از طریق ابتکاراتی همچون ارائه کارت امید به مادران و سایر ظرفیت هایی که در دولت وجود دارد بتوانیم این مسئله را مرتفع کنیم.

بهروز آذر در ادامه تاکید کرد: در خصوص افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی و نوآوری در حوزه زنان و خانواده، دو مرکز رشد و نوآوری در استان‌های کرمان و بجنورد راه‌اندازی شده است که امیدواریم با قوت ادامه یابد.

عضو کابینه دولت چهاردهم ادامه داد: در حوزه کاهش سقط جنین غیرقانونی، با چالش نبود داده‌های دقیق مواجه بودیم؛ از این رو با همکاری ستاد جمعیت و وزارت بهداشت، در حال تدوین پایه شاخص سقط جنین غیرقانونی هستیم. در اجرای مراکز مشاوره خانواده نیز بیش از هزار نفر ساعت کار انجام شد و آیین‌نامه مربوطه به تصویب هیئت دولت رسید و در مهرماه ابلاغ شد.

وی در ادامه تاکید کرد: در موضوع ماده ۸۰ که به شاخص‌های وضعیت زنان مربوط است، شاخص‌ها امضا شده و اطلس در حال تدوین است. اما دغدغه مهم ما، اجرای بند (الف) ماده ۸۰ و موضوع بازآرایی ساختار زنان است که بر ارتقای تشکیلات حوزه زنان تأکید دارد. با وجود ارسال کلیه اسناد به سازمان اداری و استخدامی، به دلیل تعارض با ماده ۱۰۵ برنامه هفتم، اجرای آن با کندی پیش می‌رود.

معاون امور زنان و خانواده در دولت چهاردهم گفت: در سایر احکام، نقش ناظر بر عهده ماست و در بحث زنان سرپرست خانوار نیز سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی در مرحله تست نهایی است و به‌زودی رونمایی و راه‌اندازی خواهد شد؛ امیدوارم با کمک همه عزیزان بتوانیم مأموریت‌ها و رسالت‌هایی را که دولت با جدیت در حوزه زنان و خانواده بر عهده دارد، به‌درستی پیش ببریم و زمینه ارتقای جایگاه زن و خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش فراهم کنیم.

