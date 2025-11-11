دستور پزشکیان به وزیر کشور برای دلجویی از خانواده جوان اهوازی/ پیگیری برخورد قاطع با خاطیان

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴، در پی درگذشت احمد بالدی جوان اهوازی که در هفته گذشته، اقدام به خودسوزی کرده بود، با صدور دستوری خطاب به وزیر کشور، از وی خواست پیام تسلیت و ابراز همدردی وی را به خانواده او ابلاغ کند.

رئیس جمهور همچنین از وزیر کشور خواست که به فوریت کمیته ویژه‌ای برای بررسی دقیق ابعاد این ماجرا و نیز پیگیری تسریع در برخورد قاطع با خاطیان در این رخداد تلخ و جلوگیری از تکرار احتمالی رخدادهای مشابه تشکیل و اقدامات لازم برای دلجویی از خانواده بالدی و کمک به تسکین آلام آنان صورت گیرد.

انتهای پیام/