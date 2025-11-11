خبرگزاری کار ایران
دستور پزشکیان به وزیر کشور برای دلجویی از خانواده جوان اهوازی/ پیگیری برخورد قاطع با خاطیان

رئیس جمهور در پی درگذشت احمد بالدی جوان اهوازی، به وزیر کشور دستور داد، ضمن ابلاغ پیام تسلیت و ابراز همدردی وی به خانواده بالدی، هر چه سریع‌تر کمیته‌ای ویژه برای بررسی دقیق ابعاد ماجرا و پیگیری برخورد قاطع با خاطیان تشکیل شود.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴، در پی درگذشت احمد بالدی جوان اهوازی که در هفته گذشته، اقدام به خودسوزی کرده بود، با صدور دستوری خطاب به وزیر کشور، از وی خواست پیام تسلیت و ابراز همدردی وی را به خانواده او ابلاغ کند.

رئیس جمهور همچنین از وزیر کشور خواست که به فوریت کمیته ویژه‌ای برای بررسی دقیق ابعاد این ماجرا و نیز پیگیری تسریع در برخورد قاطع با خاطیان در این رخداد تلخ و جلوگیری از تکرار احتمالی رخدادهای مشابه تشکیل و اقدامات لازم برای دلجویی از خانواده بالدی و کمک به تسکین آلام آنان صورت گیرد.

 

 

