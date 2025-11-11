راستینه در صحن مجلس:
به گزارش ایلنا، احمد راستینه هفشجانی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه اشاره شده که ما اعتبارات را به یک دستگاه نمی دهیم و تنها مسئولیت آن مطالبه را داریم، سهم آن دستگاه در حوزه فرهنگ ۲۰ درصد است در حالی که آن دستگاه به مسئولیت تنظیم گری عمل نمیکند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه سهم فرهنگ از بودجه عمومی کشور تنها سه درصد است، ادامه داد: نمیتوان بدون توجه به این محدودیت، درباره میزان اجرای احکام برنامه هفتم قضاوت کرد. در حالی که معاونت جوانان در وزارت ورزش قرار دارد، تسهیلات مربوط به ازدواج در حوزه بانک مرکزی است و اکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر از جوانان در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند و انتظار داریم نرخ موالید به ۲.۵ درصد در احکام برنامه هفتم ارتقاء یابد و با این وضعیت حتما این موضوع محقق نخواهد شد.
وی تأکید کرد: مهمترین مسئولیت دستگاههای فرهنگی، مردمیسازی فرهنگ است. این دستگاهها باید از حرکتهای خودجوش مردمی و حلقههای میانی که نقش مؤثری در برنامهسازی فرهنگی دارند، حمایت کنند. با این حال، متأسفانه برخی دستگاههای فرهنگی خود را رقیب حلقه های میانی و گروههای خودجوش مردمی میدانند.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس با اشاره به ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از مهمترین اهداف این ماده که به وزارت فرهنگ تکلیف شده، اعتلای سبک زندگی ایرانی اسلامی است. با این حال، در وضعیت فعلی جامعه شاهد ناهنجاریها و رهاشدگی فرهنگی هستیم. چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد؟ کجا به مسئولیت خود عمل کردید، در شرایطی که برخی دولتمردان با افتخار می گویند ما اجازه ترویج سبکهای زندگی غیر اسلامی و غربی را دادهایم.
راستینه هفشجانی افزود: قرار بود طرح احیای فعالیتهای مساجد، هیئتها و برنامههای قرآنی در برنامه هفتم از طریق ساماندهی موقوفات اجرا شود، اما در حال حاضر هیچیک از دستگاههای مسئول، نه به کمیسیون فرهنگی و نه به وزارت فرهنگ پاسخگو نیستند و اقدامات لازم برای ترویج فعالیتهای فرهنگی انجام نمیشود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به ماده ۷۶ برنامه هفتم گفت: در راستای مقابله مؤثر با جنگ روانی دشمن در فضای مجازی، وزارت فرهنگ و سازمان صدا و سیما مسئولیت دارند، اما در زمینه تولید محتوای مؤثر عملکرد مطلوبی نداشتهاند.
وی در پایان با اشاره به تشکیل قرارگاه ملی مسجد اظهار کرد: گامهای مهمی در این زمینه برداشته شده و تاکنون ۳۱ مرکز رسیدگی به امور مساجد تشکیل شده است. از سازمان برنامه و بودجه نیز درخواست داریم همانطور که امسال همکاری داشت، در ادامه نیز از این مراکز حمایت کند.