آغاز طرح مسکن نخبگان و حمایت ویژه پژوهانه از استادان و دانشجویان دکترا

به گزارش ایلنا، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس ‌جمهور در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: از زحمات کمیسیون‌های آموزش تحقیقات و فناوری و برنامه بودجه و محاسبات مجلس بابت همکاری همدلی و دقت در ارزیابی برنامه هفتم توسعه کشور صمیمانه قدردانی کنم؛ برای ملتی که نامش با دانش و اخلاق در هم آمیخته است علم صرفاً دانایی نیست بلکه مسئولیت است علم جایی برای انکار ندارد و نخستین اصل آن صداقت است صداقت با خود و سپس با جامعه.

وی افزود: واقعیت این است که در سال ۱۴۰۲ شاخص رشد علمی کشور منفی شد اما این کاهش در منطقه به معنای شکست نیست بلکه به معنای تشخیص مسیر و اصلاح آن است این تشخیص آغاز فصل جدیدی در مسیر توسعه ایران است فصلی که در قالب برنامه هفتم توسعه تعریف شده و نقشه‌ای برای تبدیل علم به توسعه و دانش به کرامت زندگی مردم ارائه می‌دهد و در معاونت علمی ریاست جمهوری مفاد این برنامه را به زبان عملی ترجمه کرده‌ایم و هر بند قانون را به پروژه‌های اجرایی تبدیل کرده‌ایم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس ‌جمهور ادامه داد: آیین‌نامه حمایت از نوسازی تجهیزات و ابزارهای علمی مراکز شاخص و قطب‌های علمی تصویب شد و با تفاهم‌نامه بین وزارت علوم معاونت علمی و وزارت بهداشت در حال پیگیری و اجرایی‌سازی است هدف این است که تا پایان دولت آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های پیشرو نوسازی و آزمایشگاه‌های جدید در حوزه‌های نوظهور ایجاد شوند در سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۵ زیرساخت آزمایشگاهی و کارخانه نمونه‌سازی در فناوری‌های نوظهور مانند کوانتوم میکرو الکترونیک و هوش مصنوعی ایجاد و حمایت شده است.

وی یادآور شد: آیین‌نامه ارتباط با نخبگان ایرانی مصوب و سیاست ملی نخبگان باز طراحی شد و بیش از ۸۹۵ همکاری فعال بین نخبگان ایرانی مقیم خارج و مراکز داخلی برقرار شده است که ۱۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است در سال ۱۴۰۴ ۶۵ پرونده تایید و ۱۱۴ کارت اقامت ویژه برای متخصصان و کارآفرینان بین‌المللی صادر شد همچنین طرح مسکن نخبگان در شهرهای مختلف آغاز شده و حمایت ویژه پژوهانه از اساتید و کمک هزینه ماهیانه به دانشجویان دکتری در دستور کار بنیاد ملی نخبگان قرار گرفته است؛ عوارض صادرات خام‌فروشی به توسعه فناوری اختصاص یافته است تا در شش حوزه پیشران و اقتدارآفرین به بهبود زیست‌بوم فناوری کمک کند.

افشین افزود: برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۸۴۱ میلیارد تومان تزریق شد که نتیجه آن شکل‌گیری ۱۶۰۰ شرکت جدید دانش‌بنیان تجاری‌سازی ۵۸۰ محصول فناورانه و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی از ۳.۲ درصد به ۵ درصد تا پایان برنامه است؛ شبکه ملی آزمایشگاهی در ۵۰ دانشگاه توسعه یافته و تاکنون بیش از ۴۲۰۰ خدمت فناورانه ارائه شده است و ۲۵ کارت فناوری استانی به هم متصل شده و در قالب طرح پل نوآوری بیش از ۷۰۰ نیاز صنعتی به دانشگاه‌ها پیوند خورده است.

وی با بیان اینکه در حوزه هوش مصنوعی طرح ملی ایران با چهار محور شامل زیرساخت، آموزش، داده و کاربردی‌سازی آغاز شده است، گفت: ظرفیت پردازش کشور از ۱ پتافلاکس به ۲۰ پتافلاکس رسیده و تا پایان سال به ۹۰ پتافلاکس خواهد رسید و سال آینده با کمک بخش خصوصی به بیش از ۲۰۰ پتافلاکس افزایش خواهد یافت در این حوزه ۴۲ شرکت دانش‌بنیان فعال هستند و سهم آنها از صادرات فناورانه در حال رشد است؛ همچنین مرکز ملی تحقیقات کوانتوم فعالیت خود را آغاز کرده سه پروژه ژن‌درمانی در مرحله بالینی قرار دارد و طراحی تراشه‌های هوشمند بومی در حال انجام است این اعداد تنها شاخص اقتصادی نیستند بلکه نشانه تغییر پارادایم است حرکت از پژوهش برای انتشار به پژوهش برای تولید و از دانایی برای دانستن به دانایی برای زیستن.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس ‌جمهور یادآور شد: سرمایه نوآوری در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ رشد ۱۴۶ درصدی داشته است سرمایه صندوق نوآوری از ۷.۶ همت در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۲۳ همت در پایان سال رسیده است و طبق برنامه باید تا پایان برنامه به ۱۱۴ همت برسد؛ امیدواریم با حمایت مجلس و دولت این امر محقق شود رتبه ایران در شاخص نوآوری در حال حاضر ۷۰ از بین ۱۳۹ کشور است که این رتبه باید طبق قانون برنامه در پایان برنامه به عدد ۴۲ برسد که این امر نیازمند اصلاح رویکرد نهادی و اقتصاد کلان کشور است لازم به ذکر است که در حال حاضر رتبه ایران در بخش خروجی نوآوری که شامل تولیدات فناورانه و خلاقانه است عدد ۴۵ است و در شاخص‌های ورودی که مرتبط با زیرساخت و اقتصاد کلان است و به عوامل سرمایه‌گذاری خطرپذیر بستگی دارد وضعیت مناسب نیست و رتبه ما نزدیک به ۹۰ است.

افشین ادامه داد: رتبه صادرات محصولات با فناوری بالا در منطقه باید به رتبه دوم برسد که در حال حاضر رتبه کشور چهارم منطقه است ارزش صادرات محصولات فناورانه متوسط و بالا حدود ۲۷ میلیارد دلار است که باید به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تا پایان برنامه افزایش یابد که این امر نیازمند برنامه‌ریزی منطقی و ایجاد شرایط صادرات و روابط بین‌المللی مناسب است؛ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۹۲۵۲ به ۱۰۱۹ افزایش یافته و هدف‌گذاری ما رسیدن به ۳۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در پایان برنامه است البته ما بر این باور هستیم که همانطور که شرکت‌های دانش‌بنیان ورودی دارند خروجی هم باید داشته باشند و هدف ۳۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در پایان برنامه باید به صورت تجمیعی در نظر گرفته شود نه شرکت‌های دانش‌بنیان موجود چون همانطور که کمیت مهم است کیفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز اهمیت دارد.

وی ادامه داد: علم یک بخش از توسعه نیست بلکه بستر همه آن است ما به علم به عنوان زبان مشترک نوآوری ملی نگاه می‌کنیم زبانی که می‌تواند رقابت را به همکاری و واگرایی را به هم‌افزایی تبدیل کند و در قرن بیست و یکم استقلال فناوری و همکاری جهانی دیگر در برابر هم نیستند هیچ کشوری نمی‌تواند از جریان هوش مصنوعی و نوآوری جهان جدا بماند در عین حال نباید اختیار آینده خود را واگذار کند؛ از این رو برنامه هفتم توسعه نه یک برنامه صرفاً داخلی بلکه بخشی از گفتگوی جهانی درباره نوآوری مسئولانه است هدف ما این است که علم فقط شتاب توسعه را زیاد نکند بلکه کیفیت زندگی مردم و کرامت آنها را ارتقا دهد.

