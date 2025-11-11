خبرگزاری کار ایران
بیات در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد:

ورود کمیسیون شوراها به موضوع خودسوزی جوان اهوازی/ فیلم اتفاق از اول تا آخر بازبینی می‌شود

یک عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور از پیگیری خودسوزی و جان باختن جوان اهوازی خبر داد.

محمد بیات در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که جوانی به نام احمد بالدی از اهواز که در منطقه زیتون  اقدام به خودسوزی کرده بود، درباره اینکه آیا کیمسیون شوراها و امور داخلی کشور به این موضوع ورود خواهد کرد، گفت: صد در صد.

این عضو کیمسیون شوراها و امورداخلی کشور یادآور شد: یک اتفاق مشابه در شمال کشور اتفاق افتاد، همه اعضای شورای شهر و شهردار آن شهر را به کمیسیون شوراها فراخواندیم  و موضوع را مورد بررسی قرار دادیم.

وی درباره این‌که مگر نباید این نیروها برای مواجهه با دست فروشان آموزش ببینند، گفت: شاید پیمانکار بخش خصوصی بوده است. اگر پیمانکار بخش خصوصی بوده که این امر جداست ولی  گاهی هم نیروهای خود شهرداری هستند که این قضیه متفاوت است.

بیات خاطرنشان کرد: ابتدا باید علت را جویا شد. عوامل را بخواهیم به کمیسیون بیایند و توضیحات خودشان را ارائه دهند، بعد تصمیم‌گیری شود. 

وی تاکید کرد: نظارت  بر رفتار که باید صورت گیرد، اما باید فیلم این اتفاق از اول تا آخر بازبینی شود، از همه جهات موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا همه چیز روشن شود  و الکی تهمت و غیبت به کسی نزنیم.

