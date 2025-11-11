سردار بلالی:
پهپادهای با کیفیت ایرانی معادلات را به هم زده است
مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: آمریکاییها اعتراف میکنند که برتری هوایی آمریکا به چالش کشیده شده است، قیمت تولید و کارآمدی پهپادهای ایرانی همه معادلات را به هم زده است.
به گزارش ایلنا، سردار بلالی از اعضای اولین گروه اعزامی آموزش موشکی سپاه شب گذشته (دوشنبه) در مراسم «شب خاطره شهدای هوافضا» که در حوزه هنری برگزار شد، اظهار داشت: با آغاز جنگ شهرها و حملات موشکی صدام، حضرت امام خامنهای _ رئیس جمهور وقت _ به سوریه و لیبی سفر میکنند و پس از آن تصمیم گرفته میشود تا ما باید خودمان واحد موشکی داشته باشیم، لذا حسن طهرانیمقدم که آن زمان فرمانده توپخانه سپاه و مرد پُر جاذبهای بود، به طوریکه حتی از فرصت ورزش و کوهنوردی هم برای جذب مهندسان و متخصصان استفاده میکرد، یک تیم ۱۳ نفره تشکیل داد و به سوریه اعزام شد.
این فرمانده پیشکسوت نیروی هوافضا افزود: مسئولان سوری گفتند برای آموزش باید پنجاه نفر مهندس بیاورید که شش ماه باید آموزش ببینند و دو ماه هم آموزش زبان عربی بگذرانند.
سردار بلالی ادامه داد: پاییز سال ۶۳ در پادگان سوریه برای آموزش حضور داشتیم. آنها انتظار داشتند که همه ما مهندس باشیم، اما از بین ما، فقط طهرانیمقدم فوق دیپلم و من هم دیپلم داشتم و مابقی دیپلم ردی بودیم، اما ما به خدا متکی بودیم و باور داشتیم میتوانیم و چون تعداد ما کم بود هر نفر به جای یک تخصص دو یا سه تخصص یاد گرفتیم، حتی یک نفر هم پنج تخصص آموخت.
مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: کمتر از دو ماه، دو سامانه «اسکاد» و «فراگ ۷» را یاد گرفتیم و چون این سلاح راهبردی بود و با عنایت خدا به دست ما رسیده بود، طهرانیمقدم عزم کرد تا کار کپیسازی را شروع کنیم. لذا از لیبی لانچر و ۳۰ موشک گرفتیم؛ آن زمان شهید حاجیزاده با ما در سوریه نبود و در ایران زمینهسازیها را در کرمانشاه و همدان برای استقرار پایگاههای موشکی پیگیری میکرد، که در این مسیر شهید صیاد شیرازی هم خیلی به ما کمک کرد.
سردار بلالی اظهار کرد: یگان موشکی را شکل دادیم و کارشناسان لیبیایی چند ماه کنار ما کار کردند، اما با فشار دشمن کار را متوقف کردند، شلیک نکردند و خرابکاری هم انجام دادند که موشکها کار نکنند، اما حاج حسن قول داد خودمان با همان ۱۳ نفر و مابقی تیم که بعدا اضافه شدند، شلیک را انجام میدهیم. متاسفانه آنقدر خرابکاری کرده بودند که ۱۸ روز طول کشید اولین شلیک را از کرمانشاه انجام دهیم و حاج حسن به من گفت روی موشک آیه «وما رمیت اذ رمیت...» بنویس که برود و به هدف بنشیند، چون واقعا این موشکها دقت نداشت، شلیک کردیم و با ایمان بچهها به هدف خورد.
وی تصریح کرد: خودمان پای کار آمدیم، اما آنقدر مشکل بوجود آمد که از ما ناامید شدند تا اینکه اولین موشک را خودمان تولید و از کرمانشاه با برد ۳۰۰ کیلومتر شلیک کردیم. حالا برد امروز موشکی ما چقدر است و نقطهزنی آن هم که زبانزد است و همه اینها عنایت خدا بود.
سردار بلالی در ادامه خاطرنشان کرد: قبل از شلیک موفق از کرمانشاه، یک زمانی موشک تست کردیم که روی لانچر منفجر شد، یا یک موشک چند ماه بعد روی هوا بعد از شلیک منفجر شد اما شهید طهرانیمقدم هیچگاه خسته نشد و خوشحال بود که آن روز لانچر درست کار کرده است، ایستادگی او و همراهانش بود که امروز نقطهزن شدهایم. البته نگاه شهید طهرانیمقدم هم این بود که باید همه چیر بومی باشد؛ این نگاه بومیسازی تکثیر شد که امروز بهعنوان راهبرد اساسی ما در دفاع نتیجه داده است.
وی گفت: حاج احمد کاظمی وقتی که فرمانده نیرو شد دید موشک پیشرفت کرده اما پدافند رشد نکرده است، لذا شهید حاجیزاده را مسئول پدافند کرد و همین مسیر پیشرفت در پدافند توسط او طی شد و از سامانههای صددرصد خارجی به سامانههای راهبردی بومی رسیدیم. یک روزی در حوزه پهپادی در زمان جنگ با پهپادی که مخزن یک لیتری بنزین داشت، یک ربع ساعت پرواز با برد چهار کیلومتر را شروع کردیم، اما الان کجا هستیم؟ الان آمریکاییها اعتراف میکنند که برتری هوایی آمریکا به چالش کشیده شده است، قیمت تولید و کارآمدی این پهپادها همه معالات را به هم زده است. این نگاه امثال شهید تهرانی مقدم در هرجایی باشد پیروزی و رسیدن به قلهها حتمی است.
مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: بعد از لیبی و سوریه از کره شمالی موشک خریداری شد که خیلی گران در میآمد. با فروپاشی شوروی میتوانستیم همان موشکها را با یک بیستم قیمت پیدا کنیم، اما گردش کار خدمت آقا شد و ایشان فرمودند باید خودتان تولید کنید، تولید کردیم و از دقت ۱۵۰۰ به ۵۰۰ متر رسیدیم، بعد شد ۲۰۰ متر، آقا فرمودند نباید بیگناهان آسیب ببینند که در نهایت به نقطهزنی رسیدیم و همه با امکانات داخلی انجام شد.
وی افزود: شهید طهرانیمقدم همه را جذب میکرد؛ اکسیر داشت، عامل ورزش را برای جمع کردن متخصصان و مهندسان بهکار میگرفت و الفاظی که آقا درباره او بهکار برد همه درست و دقیق بود؛ دانشمند برجسته، پارسا، همت بلند و ... طهرانیمقدم عین ما بود دست نایافتنی نیست، او هم اشکالاتی داشت مثلا به شوخی میگفتیم اشکال تو استقلالی بودن است و جر زدن در بازی فوتبال، پس از او یک الگوی آرمانی غیرقابل دسترس نسازیم.