به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور کیفرخواست پرونده قاچاق حرفه‌ای حدود ۲۲۹ میلیون یورویی با همکاری اداره کل اطلاعات و دادگستری کل استان، در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خبر داد.

ناصر عتباتی با اعلام این خبر بیان کرد: حسب اعلام جرم یکی از بانک‌های استان در خصوص عدم رفع تعهدات ارزی برخی افراد، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته و با ارجاع امر به یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، تحقیقات اولیه با نظارت بازپرس مریوطه توسط ضابطین خاص در خصوص وجود فساد گسترده و عدم رفع تعهدات ارزی آغاز که منجر به شناسایی ۲۸ متهم که تعدادی از آنها از کارکنان بانک مزبور بودند در این پرونده شد.

عتباتی ادامه داد: پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی، به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع جلسات متعدد مشورتی با حضور بازپرس و کارشناسان حوزه‌های مرتبط و ضابطین مربوطه در استان برگزار و نهایتا با توجه به دلایل موجود در ارتباط با تعداد ۲۸ نفر از متهمین به اتهامات متعددی از قبیل مباشرت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق حواله ارز نیمایی و عدم رفع تعهدات ارزی مجموعاً به مبلغ ۲۲۹ یورو، ارتشاء، مباشرت در جعل سند رسمی و استفاده از آن، کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال شد.

وی افزود: در این پرونده افرادی با همکاری کارمندان متخلف بانک و پرداخت رشوه به آنها و با جعل اسناد تعهدات ارزی خود را رفع ننموده و موجب ضرر و خسارت به بیت المال شده است.

