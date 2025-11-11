خبرگزاری کار ایران
سرلشکر عبدالهی:

آمادگی تقابل با هر تهدیدی برای حفاظت و حراست از مرزهای خود را داریم

آمادگی تقابل با هر تهدیدی برای حفاظت و حراست از مرزهای خود را داریم
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) در بازدید از آمادگی توان رزم در جزایر نازعات نیروی دریایی سپاه گفت: آمادگی توان رزم در نیرو و تجهیزات مستقر در جزایر ایرانی بیشتر از قبل بوده و ما آمادگی تقابل با هر تهدیدی برای حفاظت و حراست از مرزهای آبی و خاکی خود را داریم.

به گزارش ایلنا به نقل از  سپاه نیوز، سرلشکر عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) از آمادگی توان رزم در جزایر نازعات نیروی دریایی سپاه بازدید کرد. 

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) با حضور در نیروی دریایی سپاه ضمن بازدید از تمامی واحد های رزمی اظهار داشت: هدف از این بازدید بررسی وضعیت آمادگی نیروی دریایی سپاه بودکه الحمدالله در جزایر و سواحل دریایی در بخشهای مختلف اقدامات خوبی صورت گرفته است.

سرلشکر عبدالهی با خوب ارزیابی کردن آمادگی در مولفه های رزم همتراز در ندسا خاطرنشان کرد: امکانات و قابلیت هایی جدید و به روزی وارد نیروی دریایی سپاه شده و توانمندی نیرو را نسبت به گذشته بالا تر برده و قدرت جنگ متقارن و هم تراز را در این نیرو افزایش داده است.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) جزایر نازعات را خاک ایران دانسته و گفت: امنیت در همه جزایر و سواحل کشور عزیزمان ایران برقرار است و بیش از گذشته ما شاهد آمادگی یگان‌های عملیاتی برای برقراری امنیت مرزهای آبی و خاکی کشورمان به ویژه تنگه هرمز و آبهای خلیج فارس هستیم.

سرلشکر عبدالهی نیروی انسانی با انگیزه و توانمند را راز موفقیت و قدرت در نیروی دریایی سپاه دانسته و بیان کرد: آمادگی‌ها در شرایط بسیار خوبی است و به برکت نیروی انسانی با انگیزه و با روحیه بالا در نیروهای مسلح از هر زمان دیگری توانمندتر و قابلیت‌ها نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.

