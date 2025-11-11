سرلشکر عبدالهی:
آمادگی تقابل با هر تهدیدی برای حفاظت و حراست از مرزهای خود را داریم
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) در بازدید از آمادگی توان رزم در جزایر نازعات نیروی دریایی سپاه گفت: آمادگی توان رزم در نیرو و تجهیزات مستقر در جزایر ایرانی بیشتر از قبل بوده و ما آمادگی تقابل با هر تهدیدی برای حفاظت و حراست از مرزهای آبی و خاکی خود را داریم.
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) با حضور در نیروی دریایی سپاه ضمن بازدید از تمامی واحد های رزمی اظهار داشت: هدف از این بازدید بررسی وضعیت آمادگی نیروی دریایی سپاه بودکه الحمدالله در جزایر و سواحل دریایی در بخشهای مختلف اقدامات خوبی صورت گرفته است.
سرلشکر عبدالهی با خوب ارزیابی کردن آمادگی در مولفه های رزم همتراز در ندسا خاطرنشان کرد: امکانات و قابلیت هایی جدید و به روزی وارد نیروی دریایی سپاه شده و توانمندی نیرو را نسبت به گذشته بالا تر برده و قدرت جنگ متقارن و هم تراز را در این نیرو افزایش داده است.
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) جزایر نازعات را خاک ایران دانسته و گفت: امنیت در همه جزایر و سواحل کشور عزیزمان ایران برقرار است و بیش از گذشته ما شاهد آمادگی یگانهای عملیاتی برای برقراری امنیت مرزهای آبی و خاکی کشورمان به ویژه تنگه هرمز و آبهای خلیج فارس هستیم.
سرلشکر عبدالهی نیروی انسانی با انگیزه و توانمند را راز موفقیت و قدرت در نیروی دریایی سپاه دانسته و بیان کرد: آمادگیها در شرایط بسیار خوبی است و به برکت نیروی انسانی با انگیزه و با روحیه بالا در نیروهای مسلح از هر زمان دیگری توانمندتر و قابلیتها نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.