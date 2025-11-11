به گزارش ایلنا، علی بحرینی روز دوشنبه در ملاقات با مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی، بر اهمیت نقش مالکیت معنوی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشورها و همچنین پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه قانونگذاری، اجرا و حمایت از مالکیت معنوی تاکید کرد.

مدیرکل وایپو نیز ضمن اشاره به روند مناسب همکاری‌های وایپو و ایران، بر توسعه این روابط تاکید کرد.

موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات مصوب سال ۱۹۷۱، یک نظام بین المللی طبقه بندی اختراعات ایجاد می‌کند و هدف آن ارائه یک ساختار استاندارد برای این امر است.

این موافقتنامه اختراعات را ذیل هشت بخش و هشتاد هزار بخش فرعی، طبقه بندی می‌کند. طبقه بندی، بخش جدایی ناپذیر فرآیند ثبت اختراعات به ویژه در حوزه بررسی، بازیابی و جستجوی اسناد است. علاوه بر این، طبقه بندی مورد نیاز دفاتر ثبت اختراع ملی و منطقه‌ای، مخترعان و بخش‌های تحقیق و توسعه مرتبط با ثبت اختراع است.

موافقتنامه وین درباره طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم، در سال ۱۹۷۳ نهایی و یکبار در سال ۱۹۸۵ اصلاح شد. این موافقتنامه یک نظام استاندارد برای طبقه بندی عناصر تصویری مانند عکس، لوگو و طراحی‌های مورد استفاده در علائم، ارائه می‌کند. این طبقه بندی بررسی و جستجوی علائم بر اساس نوع و طبقه عناصر تصویری موجود در آن را تسهیل و به کاهش پیچیدگی‌های ناشی از نظام‌های ملی در طبقه بندی علائم کمک می‌کند.

هر دو موافقتنامه که ذیل سازمان جهانی مالکیت معنوی اداره می‌شوند، با ایجاد هماهنگی در طبقه بندی دو حوزه مهم مالکیت معنوی یعنی اختراعات و علائم، همکاری‌های بین المللی را تقویت و روند جستجو، ثبت اسناد و بررسی تقاضاهای ثبت را تسریع می‌کنند.