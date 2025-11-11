خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت سرلشکر موسوی در پی درگذشت همسر شهید فلاحی

پیام تسلیت سرلشکر موسوی در پی درگذشت همسر شهید فلاحی
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی پیامی، درگذشت همسر شهید سرلشکر فلاحی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی ، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در پی درگذشت سرکار خانم شهیندخت مجیدیان طالقانی، همسر شهید سرلشکر ولی الله فلاحی، فرمانده فقید نیروی زمینی ارتش، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بدین شرح است؛

« انا لله و انا الیه راجعون »

درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، حاجیه خانم شهیندخت مجیدی طالقانی همسر گرانقدر شهید سرافراز دفاع مقدس، سرلشکر ولی‌الله فلاحی رئیس وقت ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در موسم ایام فاطمیه موجب تأثر و تألم فراوان گردید.

این بانوی ارجمند، سال‌ها پس از شهادت همسر مجاهد خود، با صبر و استقامت مثال‌زدنی، یاد و راه آن شهید والامقام را زنده نگه داشت و با تربیت فرزندان صالح و حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی، سهمی سترگ در استمرار راه و آرمان‌های بلند شهیدان ایفا نمود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم و بازماندگان مکرم، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت و رضوان الهی و همجواری با خاتون دو عالم حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی

انتهای پیام/
