سخنگوی هیات رئیسه مجلس:
بنزین سهمیهای قرار نیست افزایش قیمت داشته باشد
سخنگوی هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: تغییر قیمت ناگهانی جامعه را دچار مشکل میکند. در جلسات غیرعلنی این موضوع مطرح شد. بنزین سهمیهای قرار نیست افزایش قیمت داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس گودرزی در نشست خبری خود با عنوان ارزیابی عملکرد دولت در سال اول برنامه هفتم توسعه گفت: این نشست برای اولین برگزار میشود و در گذشته چنین چیزی نداشتیم و میتواند کمک کننده به دولت و مجلس باشد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: جلساتی که برگزار شد، حاصل ۴۰ الی ۵۰ جلسه مجلس است، از یکم مهرماه گزارش دولت به مجلس آمد و ۱۱۷ جلسه برگزار شد.
وی ادامه داد: روز گذشته جلسات با حضور معاون اول و وزرای کابینه حضور پیدا کردند، امروز هم سایر ورزا و ریاست محترم جمهور برگزار خواهد شد.
گودرزی گفت: بعداز ظهر رئیس جمهور در صحن مجلس حضور پیدا خواهد کرد.
وی درباره تغییر قیمت حاملهای انرژی و بنزین در برنامه هفتم گفت: راهبرد مجلس بهینه سازی است. باید قبل از این که به دنبال افزایش قیمت باشیم، بهینه سازی کنیم.
گودرزی گفت: ما تکلیفی برای دولت ندیدیم اما سازوکار ارائه دادیم، در دیداری که با رئیس جمهور داشتیم هم این مساله مطرح شد و شالکه شکل گرفته است.
