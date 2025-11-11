به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس گودرزی در نشست خبری خود با عنوان ارزیابی عملکرد دولت در سال اول برنامه هفتم توسعه گفت: این نشست برای اولین برگزار می‌شود و در گذشته چنین چیزی نداشتیم و می‌تواند کمک کننده به دولت و مجلس باشد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: جلساتی که برگزار شد، حاصل ۴۰ الی ۵۰ جلسه مجلس است، از یکم مهرماه گزارش دولت به مجلس آمد و ۱۱۷ جلسه برگزار شد.

وی ادامه داد: روز گذشته جلسات با حضور معاون اول و وزرای کابینه حضور پیدا کردند، امروز هم سایر ورزا و ریاست محترم جمهور برگزار خواهد شد.

گودرزی گفت: بعداز ظهر رئیس جمهور در صحن مجلس حضور پیدا خواهد کرد.

وی درباره تغییر قیمت حامل‌های انرژی و بنزین در برنامه هفتم گفت: راهبرد مجلس بهینه سازی است. باید قبل از این که به دنبال افزایش قیمت باشیم، بهینه سازی کنیم‌.

گودرزی گفت: ما تکلیفی برای دولت ندیدیم اما سازوکار ارائه دادیم، در دیداری که با رئیس جمهور داشتیم هم این مساله مطرح شد و شالکه شکل گرفته است.

وی تاکید کرد: تغییر قیمت ناگهانی جامعه را دچار مشکل می‌کند‌. در جلسات غیرعلنی این موضوع مطرح شد. بنزین سهمیه‌ای قرار نیست افزایش قیمت داشته باشد.

