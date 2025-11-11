خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی هیات رئیسه مجلس:

بنزین سهمیه‌ای قرار نیست افزایش قیمت داشته باشد

بنزین سهمیه‌ای قرار نیست افزایش قیمت داشته باشد
کد خبر : 1712539
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: تغییر قیمت ناگهانی جامعه را دچار مشکل می‌کند‌. در جلسات غیرعلنی این موضوع مطرح شد. بنزین سهمیه‌ای قرار نیست افزایش قیمت داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس گودرزی در نشست خبری خود با عنوان ارزیابی عملکرد دولت در سال اول برنامه هفتم توسعه گفت: این نشست برای اولین برگزار می‌شود و در گذشته چنین چیزی نداشتیم و می‌تواند کمک کننده به دولت و مجلس باشد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: جلساتی که برگزار شد، حاصل ۴۰ الی ۵۰ جلسه مجلس است، از یکم مهرماه گزارش دولت به مجلس آمد و ۱۱۷ جلسه برگزار شد.

وی ادامه داد: روز گذشته جلسات با حضور معاون اول و وزرای کابینه حضور پیدا کردند، امروز هم سایر ورزا و ریاست محترم جمهور برگزار خواهد شد.

گودرزی گفت: بعداز ظهر رئیس جمهور در صحن مجلس حضور پیدا خواهد کرد.

وی  درباره تغییر قیمت حامل‌های انرژی و بنزین در برنامه هفتم  گفت: راهبرد مجلس بهینه سازی است. باید قبل از این که به دنبال افزایش قیمت باشیم، بهینه سازی کنیم‌.

گودرزی گفت: ما تکلیفی برای دولت ندیدیم اما سازوکار ارائه دادیم، در دیداری که با رئیس جمهور داشتیم هم این مساله مطرح شد و شالکه شکل گرفته است. 

وی تاکید کرد: تغییر قیمت ناگهانی جامعه را دچار مشکل می‌کند‌. در جلسات غیرعلنی این موضوع مطرح شد. بنزین سهمیه‌ای قرار نیست افزایش قیمت داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ