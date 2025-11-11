شبنم نعمتزاده همچنان متواری؛ وثیقه محکوم علیه در حال قیمتگذاری است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص بازگشت شبنم نعمتزاده پرس و جو کردم و گفتند که همچنان نامبرده در حال غیبت از مرخصی است و به مرجع قضایی اعلام شد و بلافاصله وثیقه ایشان ثبت شده و در حال قیمتگذاری ملک است که به فروش برسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر در جریان نشست خبری در خصوص بازگشت شبنم نعمتزاده به زندان گفت:
در خصوص بازگشت یا عدم بازگشت این فرد، با پیگیریهایی که انجام دادم اعلام شد که همچنان نامبرده از مرخصی غیبت دارد و غیبت وی به مرجع قضایی اعلام شده است. بلافاصله وثیقه این شخص ضبط شده و اکنون ارجاع به کارشناس صورت گرفته تا قیمتگذاری ملک انجام شود و بهاصطلاح ملک به فروش برسد.
وی افزود: ضابطین در حال پیگیری موضوع هستند و این محکوم علیهها را به زندان بازمیگردانند این نکته را باید مورد توجه قرار دهیم که آنچه قانونگذار اجازه داده، بهرهمندی زندانیان از مرخصی است امکانی که از الطاف نظام به شمار میرود. در واقع جزو معدود کشورهایی هستیم که چنین امکانی برای زندانیان پیشبینی شده است. حتی من در قوانین سایر کشورها نیز موردی مشابه اعطای مرخصی به زندانیان مشاهده نکردهام.
جهانگیر با تأکید بر ضرورت صیانت از این امتیاز قانونی تصریح کرد: قانونگذار ما برای حفظ حقوق مردم و کمک به خانواده زندانیان، موضوع مرخصی را در قانون پیشبینی کرده تا زندانیان بتوانند از آن بهرهمند شوند. بنابراین باید مراقب باشیم که چنین رفتارهایی باعث زیر سؤال رفتن قوانین و مقررات نشود یا خداینکرده موجب تجدیدنظر در اعطای مرخصی به زندانیان در آینده نشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان اظهار کرد: امیدواریم با بازگشت این فرد، چه از طریق دستگیری و چه به اختیار خود، شاهد این باشیم که فرصتهایی که قانونگذار برای همه افراد فراهم کرده، مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.