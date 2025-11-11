قدرتی قرائت کرد:
عملکرد دولت در جهت افزایش معدل دانشآموزان دوره متوسطه دوم جهت معکوس داشته است
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح گزارش این کمیسیون درباره میزان تحقق حوزه اقتصادی در برنامه هفتم پیشرفت با بیان اینکه روند تحقق تکالیف در حوزه ساماندهی نظام دارو و تجهیزات محقق نشده است، گفت: همچنین عملکرد دولت در جهت افزایش معدل دانشآموزان دوره متوسطه دوم جهت معکوس داشته است.
به گزارش ایلنا، عباس قدرتی زوارم در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ارائه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص پرداخت و گفت:
در اجرای مفاد جزء ۲ بند الف ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم و ناظر به گزارش شورای عالی راهبری در خصوص عملکرد سال اول برنامه مشتمل بر گزارشات سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشات ناظران مالی و اجرایی و گزارشات کمیسیونهای تخصصی مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس طی جلسات متعدد و با حضور اعضای هیأت دولت و نمایندگان کمیسیونهای تخصصی به بررسی گزارشات مزبور پرداخت و نهایتاً در اجرای مفاد آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش تلفیقی کمیسیون به شرح ذیل تقدیم میگردد.
