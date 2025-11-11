خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قدرتی قرائت کرد:

عملکرد دولت در جهت افزایش معدل دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم جهت معکوس داشته است

عملکرد دولت در جهت افزایش معدل دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم جهت معکوس داشته است
کد خبر : 1712494
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح گزارش این کمیسیون درباره میزان تحقق حوزه اقتصادی در برنامه هفتم پیشرفت با بیان اینکه روند تحقق تکالیف در حوزه ساماندهی نظام دارو و تجهیزات محقق نشده است، گفت: همچنین عملکرد دولت در جهت افزایش معدل دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم جهت معکوس داشته است.

به گزارش ایلنا، عباس قدرتی زوارم در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ارائه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص پرداخت و گفت:

در اجرای مفاد جزء ۲ بند الف ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم و ناظر به گزارش شورای عالی راهبری در خصوص عملکرد سال اول برنامه مشتمل بر گزارشات سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشات ناظران مالی و اجرایی و گزارشات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس طی جلسات متعدد و با حضور اعضای هیأت دولت و نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی به بررسی گزارشات مزبور پرداخت و نهایتاً در اجرای مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش تلفیقی کمیسیون به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ