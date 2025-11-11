ابلاغ افزایش سن فرهنگیان را پیگیری کنید که تا کنکور ۴ ماه دیگر استرس نداشته باشند

به گزارش ایلنا، احمد بیگدلی در نشست علنی نوبت صبح امروز(سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، از دولت و مجلس بابت اهتمامی که در اجرای سال اول برنامه هفتم داشتند، تشکر کرد و گفت: به اعتقاد من آنها تمام تلاش خود را برای اجرای آن انجام دادند اما اگر شرایط امروز ما شرایط زمان تصویب برنامه بود، قطعا شخص شهید رئیسی به گونه دیگری احکام را تصویب می کرد و برای رشد ۸ درصدی روش های دیگری را در نظر می گرفت.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه اجرای برنامه با نگاه های سیاسی نباید پیش رود چرا که اجرای برنامه نظام جمهوری اسلامی ایران است، خطاب به وزیر اقتصاد بیان کرد: متأسفانه در حوزه سامانه جامع مالیاتی که ۲۰ سال است هدف اصلی حذف ممیزمحوری و استمرار حکمرانیِ داده(Data) است، اقدامی انجام نشده است.

وی همچنین با بیان اینکه تا زمانی که سامانه جامع و کامل برخط اموال، املاک و دارایی ها را نداشته باشیم نمی توانیم برای اجرای برنامه هفتم برنامه ریزی کنیم، گفت: ما هنوز سامانه ای در این خصوص نداریم. به ویژه شرکت های دولتی محل بروز مشکلات برای مردم هستند و باید ساماندهی شوند. در حوزه گمرک اقدام قاطع و فوری انجام نمی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ابلاغ افزایش سن فرهنگیان را پیگیری کنید که تا کنکوری که ۴ ماه دیگر برگزار می شود، استرس نداشته باشند. همچنین مسئولان مربوطه وضعیت جاده مرگ قیدار-ابهر را ساماندهی کنند.

