استیضاح وزیر ارشاد با ۲۲ امضا کلید خورد

محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مطرح شدن استیضاح عباس صالحی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی گفت: بله، استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کلید خورده است.

این نماینده مجلس در خصوص محورهای استیضاح صالحی، عنوان کرد: آشفتگی و رها بودن تولیدات محصولات سینمایی، دوگانگی و انداختن توپ در زمین صداوسیما و ساترا از سوی وزیر ارشاد از جمله این موارد است.

نقدعلی گفت: محصولات رسانه‌ای و سینمای خانگی و مشخصا محصولاتی که در سینما عرضه شده است، احساسات مردم ایران را جریحه دارد کرده است و این موارد عمده ادله‌ای است که مطرح شده است.

وی تاکید کرد: ۲۲ امضا جمع شده است و از همه طیف نمایندگان هم این استیضاح را امضا کرده‌اند و امکان افزایش امضاها وجود دارد.

