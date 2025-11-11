نقدعلی در گفتوگو با ایلنا:
استیضاح وزیر ارشاد با ۲۲ امضا کلید خورد
یک نماینده مجلس از کلید خوردن استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.
محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره مطرح شدن استیضاح عباس صالحی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی گفت: بله، استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کلید خورده است.
این نماینده مجلس در خصوص محورهای استیضاح صالحی، عنوان کرد: آشفتگی و رها بودن تولیدات محصولات سینمایی، دوگانگی و انداختن توپ در زمین صداوسیما و ساترا از سوی وزیر ارشاد از جمله این موارد است.
نقدعلی گفت: محصولات رسانهای و سینمای خانگی و مشخصا محصولاتی که در سینما عرضه شده است، احساسات مردم ایران را جریحه دارد کرده است و این موارد عمده ادلهای است که مطرح شده است.
وی تاکید کرد: ۲۲ امضا جمع شده است و از همه طیف نمایندگان هم این استیضاح را امضا کردهاند و امکان افزایش امضاها وجود دارد.