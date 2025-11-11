خبرگزاری کار ایران
نقدعلی در گفت‌وگو با ایلنا:

استیضاح وزیر ارشاد با ۲۲ امضا کلید خورد

یک نماینده مجلس از کلید خوردن استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

محمدتقی  نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مطرح شدن استیضاح عباس صالحی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی گفت: بله، استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کلید خورده است.

این نماینده مجلس در خصوص محورهای استیضاح صالحی، عنوان کرد: آشفتگی و رها بودن  تولیدات محصولات سینمایی، دوگانگی و انداختن توپ در  زمین صداوسیما و ساترا از سوی وزیر ارشاد از جمله این موارد است.

نقدعلی گفت: محصولات رسانه‌ای و سینمای خانگی  و مشخصا محصولاتی که در سینما عرضه شده است، احساسات مردم ایران را جریحه دارد کرده است  و این موارد عمده ادله‌ای است که مطرح شده است.

وی تاکید کرد: ۲۲ امضا جمع شده است و از همه طیف نمایندگان هم این استیضاح را امضا کرده‌اند و امکان افزایش امضاها وجود دارد.

 

