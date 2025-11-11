به گزارش ایلنا، حسین صمصامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گفت: از سال ۱۳۲۷ تا به الان ۱۱ برنامه توسعه اجرا شده که تقریبا اکثر آنها موفقیت آمیز نبوده حتی بودجه های سالانه که نمونه یک ساله برنامه می باشد، ۳۰ درصد تحقق دارد که باید آسیب شناسی صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما باید بخش مولد را ترغیب می‌کردیم اما بخش غیرمولد را ترغیب کردیم. وقتی که قیمت سکه ۱۲۴ درصد، قیمت یک گرم طلای هجده عیار ۱۴۴ درصد، نرخ ارز در بازار قاچاق ۷۸ درصد و خودرو و دارایی‌ها بیش از ۹۰ درصد رشد دارد، کدام آدم در بخش تولید سرزمایه گذاری می کند.

وی افزود: صد برنامه هم نوشته شود، با این وضع بخش مولد تضعیف شده و بخش غیر مولد تقویت می شود. در شرایط تورمی سرمایه گذاری انجام نمی شود. از سال ۷۱ تا کنون یک سیاست غلط ارزی را اجرا کردیم بدین معنا که از سال اول برنامه توسعه بعد از انقلاب، یک سیاست غلط ارزی را اجرا کردیم و یک کلید واژه مشترک در تمام آنها بوده و آن ارز به اصلاح ترجیحی را در سال ۷۱ یکسان کردیم و تورم حدود ۴۹ درصدی را در سال ۷۴ شاهد بودیم.

صمصامی بیان کرد: ما بالاترین نرخ تورم را مجدد از سال ۹۸ داریم دقیقا از سالی که افزایش قیمت ارز شروع می شود همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۱۴۰۱ حذف می شود. در حکمرانی خوب، بحث عدالت یکی از مهمترین موضوعات است. عدالت باید برای همه اجرا شود. چرا باید در اهواز یه کیوسک دست فروش خلاف قانون خراب شود اما در مجلس در برابر قانون‌شکن فرش قرمز پهن می‌شود. همه مسئولین و مردم باید در برابر قانون یکسان باشند.

انتهای پیام/