علیزاده:
از ۹۹ حکم مرتبط با صنعت و معدن، تنها ۳۵ حکم در مهلت مقرر انجام شده است
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:از ۹۹ حکم مرتبط با صنعت و معدن، تنها ۳۵ حکم در مهلت مقرر انجام شده، سه حکم خارج از مهلت اجرا شده و ۵۳ حکم هنوز اجرا نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا علیزاده، در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی عملکرد سال اول برنامه هفتم پیشرفت گفت: از مجموع ۲۹۹ حکم ارجاعی به کمیسیون، ۱۰۵ حکم مرتبط با بخش صنعت و معدن بوده است که در کارگروههای تخصصی مورد بررسی قرار گرفتهاند. در سال گذشته این بخش با چالشهایی مانند ناترازی انرژی، مشکلات در تأمین ماشینآلات و مواد اولیه، و محدودیت منابع مالی روبهرو بوده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون با برگزاری جلسات متعدد تلاش کرده این چالشها را تا حد ممکن برطرف کند و پیگیریهای آتی را نیز ادامه خواهد داد، اما بخش زیادی از مشکلات ناشی از کاستیهای اجرایی و عدم هماهنگی بین دستگاهها بوده است.
وی تاکید کرد: از ۹۹ حکم مرتبط با صنعت و معدن، تنها ۳۵ حکم در مهلت مقرر انجام شده، سه حکم خارج از مهلت اجرا شده و ۵۳ حکم هنوز اجرا نشده است. از این میزان، ۳۹ حکم کمتر از ۵۰ درصد و ۱۶ حکم برابر یا بیش از ۵۰ درصد محقق شدهاند. در حوزه صنعت، یکی از مهمترین احکام، تهیه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور بود که طبق بند ۴۸ باید ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون برنامه هفتم به تصویب میرسید، اما این سند با تأخیر فراوان در اواخر شهریور ۱۴۰۴ به تصویب دولت رسید.
علیزاده گفت: بند الف ماده ۴ برنامه هفتم مربوط به مقید کردن حمایتهای تعرفهای به زمان و بازنگری نرخ سود بازرگانی با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بود که علیرغم پیگیریها، تاکنون به طور کامل اجرایی نشده و تنها اقدام عملی کاهش سود بازرگانی با تأخیر انجام شده است.هدف تعیین شده برای رشد صنعت در سال اول برنامه هفتم ۸.۵ درصد بود، اما بر اساس آمار مرکز آمار کشور تنها ۱.۶ درصد رشد تحقق یافته که تقریباً ۱۸.۸ درصد هدف تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: طبق جز ۱۰ بند ب ماده ۴۸، دستگاههای مربوطه باید برنامه مشخص همراه با زمانبندی برای محدودهها و پهنههای تحت اختیار خود ارائه دهند. با وجود پیگیریهای کمیسیون، عملکرد قابل قبولی محقق نشده است. رشد هدفگذاری شده برای معدن ۱۳ درصد بود، در حالی که بر اساس آمار تنها نیم درصد تحقق یافته است.