سادات ابراهیمی:

رئیس‌جمهور نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دستور عاجل صادر کند

یک نماینده مجلس گفت: از رئیس‌جمهور می‌خواهم نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب همه نیروهایی که در آموزش و پرورش استقلال به تدریس دارند، دستور عاجل صادر نماید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام سید محمد سادات ابراهیمی، در جلسه  علنی امروز  مجلس شورای اسلامی، با بیان این که  از جمله توصیه‌های مقام معظم رهبری به نمایندگان در همه دولت‌ها این است که کار اجرا سخت است، دولت را یاری کنید، گفت: لذا با توجه به شرایط خاص یک سال اخیر، این جانب از تلاش‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد:جناب آقای رئیس‌جمهور و وزرای محترم، وضع معیشتی مردم خوب نیست؛ تورم افسارگسیخته سفره مردم را خالی کرده و بیکاری خانمان‌سوز، در کنار افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی، زندگی مردم را سخت کرده است.

وی افزود: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ به ۳.۲ درصد رسیده است که از وزیر جهاد کشاورزی تشکر می‌کنم؛ اما در عین حال اوضاع کشاورزان خوب نیست. کاهش شدید ارز تخصیصی به وزارت جهاد کشاورزی علت گرانی مواد غذایی است و عدم واردات کود فسفات عملاً به منزله نابودی کشت در سال جاری است. کمبود سوخت، مشکلات آب، برق و تسهیلات نیز کشاورزان ما را زمین‌گیر کرده است.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: چرا علیرغم اینکه تکمیل فاز دوم طرح احیای اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام در برنامه هفتم مصوب شده، دولت در لایحه بودجه برای آن ردیف مصوب نکرده است؟

وی ادامه داد:چرا دولت منابع مالی این طرح از فروش ۲۰ درصد سهام طرح توسعه نیشکر خوزستان را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرده است؟ این اقدام صددرصد خلاف قانون است.

سادات ابراهیمی با اشاره به این که طبق ماده ۳۲ سنجه‌های جدول شماره ۶ برنامه هفتم در خصوص کاهش کانون‌های بحرانی فرسایش بادی، مدیریت مراتع و تالاب‌ها، فاصله بسیار زیادی با سنجه‌های تعیین‌شده در برنامه هفتم دارد، افزود: همین کوتاهی‌ها باعث شده است که امروز گرد و غبار استان خوزستان را فرابگیرد، زندگی عادی مردم را مختل و هزاران خسارت مالی و جانی به مردم خوزستان وارد کند. از رئیس‌جمهور می‌خواهم نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب همه نیروهایی که در آموزش و پرورش استقلال به تدریس دارند، دستور عاجل صادر نماید.

 

 

