برآوردهای دولت از میزان اجرای برنامه صحیح نیست

به گزارش ایلنا، احسان قاضی زاده هاشمی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: براساس گزارش معاون نظارت مجلس ۳۷ درصد برنامه محقق شده، در حالی که رئیس سازمان برنامه ۶۷ درصد تحقق اعلام کردند و علت این تفاوت باید مشخص شود همین طور وزارت صنعت اشاره به اجرای نزدیک ۸۰ درصدی برنامه دارد اما برآورد کمیسیون ۲۹ درصد و در بخش معدنی ۱۸ درصد است.

وی افزود: این تناقض آماری به دلیل عدم ارائه گزارش های واقعی و تفاوت در دیدن صحنه عمل و واقعیت و ارائه اعداد و ارقامی است که صرفا جهت گزارش های صوری تهیه می شود همچنین امروز عرصه تولید در کشور متاثر از پارامترهای مختلفی نظیر تعهدات ارزی است که برای واحدهای تولیدی باید در نظر گرفته شود و امروز ۲۶ میلیارد دلار صف تخصیص وجود دارد و تولیدکنندگان در همه عرصه ها سرگشته و حیران بین تالارها و نرخ های ترجیحی و دستوری هستند و این صف تخصیص ایجاد تورم می کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: منابع بانکی در کشور و حتی منابع ریالی نیز شفاف نیست و باید در نظر گرفته شود که چقدر این منابع سهم تولید است، ما شاهد کاهش میزان اختصاص منابع ریالی به بخش تولید هستیم و در عرصه سنجه هایی که در برنامه دیده شده است به اذعان دولت خیلی از آن ها قابل اجرا نیست و واقعیت اثر این اتفاقات در حوزه تولید پتروشیمی، فولاد و سایر عرصه های تولیدی سنگین است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به عملکرد دولت در حوزه خودرو، گفت: ما در تولید داخلی خودرو در سال ۱۴۰۳، ۹۸۰ هزار دستگاه داشتیم در صورتی که با پیش بینی یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو تولید داخلی فاصله دارد، همچنین در حوزه واردات خودرو نیز شاهد واردات تنها ۳۸ هزار دستگاه از سال ۱۴۰۳ بودیم در حالی که هدفگذاری ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی بود و در بخش توجه به خودروهای هیبریدی و برق نیز تسهیلات لازم اختصاص داده نشد و قانون مجلس برای خودرو کارکرده اجرا نشد و در حوزه معدنی نیز همچنان سازمان محیط زیست سنگ اندازی می کند.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی، گفت: ما به جای تبدیل محصولات نیمه خانم به محصول با ارزش افزوده بالا رویکرد خام فروشی داشتیم، چرا که قطعی برق و گاز در صنایع داشتیم و وزارت نیرو تعهد خود را نسبت به صنعت اجرا نکرده است و این آثار مستقیمی بر کاهش تولید داشته است ضمن اینکه در حوزه بازرگانی خارجی نیز علیرغم پیمان های بین المللی نیز شاهد این نیستیم که اثر مستقیمی در رشد صادراتی ببینیم.

وی در پایان گفت: تعدد سامانه ها در حوزه صنعت و معدن نیز یک مشکل است، ما ۸۱ سامانه داریم در حالی که باید این سامانه ها را در یک قالب شفاف برای مردم عرضه کنیم.

