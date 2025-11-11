امروز تنها ۵ بانک تراز منفی دارند؛ مابقی را توانستیم برطرف کنیم

به گزارش ایلنا، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی برنامه در نشست علنی نوبت صبح امروز(سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به بیان مسائلی در حوزه ارزی، پولی و بانکی پرداخت و گفت: از مجموع ۹۶ حکم که به اسم بانک مرکزی اشاره شده، ۵۷ حکم انجام شده و ۲۷ حکم در حال نهایی شدن و ۱۲ حکم نیز باید با همکاری سایر دستگاه ها انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع اصلاح نظام بانکی، با بیان اینکه کفایت سرمایه بانکی بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: ما برای رسیدن به تاب آوری لازم نیاز به دو شاخص داریم که یکی ذخایر و یکی کفایت سرمایه است. کفایت سرمایه شبکه بانکی در سال ۹۹، منفی ۳.۵۹ بود که در شروع برنامه با اقداماتی که انجام شد توانستیم از منفی خارج شویم و به ۱.۷۵ برسیم و در حال حاضر این سیستم روی ۴.۵۴ است که باید طبق برنامه به ۸ برسیم و این اطمینان را می دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۹، کفایت سرمایه ۱۴ بانک منفی بود و ۱۵ بانک تراز مثبتی داشت، گفت: امروز تنها ۵ بانک تراز منفی دارد و مابقی توانستیم آن را برطرف کنیم. سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۰، ۳۳۶ همت بود که در سال ۱۴۰۳ به ۸۵۱ همت رسید و در حال حاضر هزار و ۳۵ همت است و تا پایان سال به هزار و ۴۶۰ همت خواهد رسید لذا سرمایه بانکی نسبت به ۲ سال گذشته، تقریبا ۳ برابر شده که باکیفیت نیز بوده است.

وی با اشاره به طبقه بندی بانک ها با بیان اینکه قانون این موضوع را مشخص کرده، اظهار داشت: تمام احکام و اساسنامه های این موضوع آماده شده و هیأت عالی آن را تصویب کرده است. در حوزه سیاست های پولی و اعتباری، رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۸ درصد رسیده بود که تا فصل اول سال ۱۴۰۳ به صورت مستمر کاهش یافت که با سیاست های انضباطی به حدود ۲۴ درصد رسید اما در پایان سال ۱۴۰۳ این رقم به ۲۹.۱ درصد رسید و ما مجبور شدیم به دلیل انسداد پولی که به وجود می آمد ناچار شدیم اجازه دهیم بخشی از نقدینگی افزایش یابد.

فرزین افزود: در سیاست های اعتباری و تأمین سرمایه مالی در گردش نیز اقداماتی داشتیم که این تأمین مالی انجام شود. تورم نقطه به نقطه از پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد رسید. تورم با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از آذر ماه سال قبل که از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده بود، افزایش یافت و بعد از دوران جنگ به علت دغدغه نسبت به سرمایه و چند معیار دیگر به گونه ای شد که در حال حاضر تورم سالانه بانک مرکزی ۳۸.۹ درصد است.

