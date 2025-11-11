به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: آقای پورمحمدی در خصوص موضوع نان موضوعاتی را مطرح کردند، به هر حال در این حوزه یک پلتفرمی درست شد، حال شما اعلام کردید که مشخص شده که یک درصد از کارت ها سیزده درصد از حجم خرید نان را داشته اند و تراکنش های آن ها معلوم است که چه کسانی بوده اند یا دو درصد از کارت ها نیز، ۲۳ درصد تراکنش خرید نان را داشتند. به هر حال تراکنش آنها معلوم است چرا که آنها نان نخریده و آردش را برده اند و این مسئله بدین معنا که زحمت پخت را نیز به خود نداده اند.

وی ادامه داد: درخصوص این میزان هدر رفت به نظر شما چه کسی باید این موضوع را حل کند. زمانی که ما از سال گذشته و قبل از فروردین ماه در رابطه با ماده ۹۶ و بحث مربوط به بهینه سازی تأکید داشتیم و در حال حاضر نیز این موضوع را دنبال می کنیم، چرا باید برای بهینه سازی ۹ ماه منتظر بمانیم؛ در حالی که بر اساس توضیحات آقای زنگنه، بهینه سازی بیشترین تحرک را در بورس و در بازار انرژی ایجاد کرده و درآمد را اضافه می کند. آن کار را انجام نمی دهیم اما ۶ میلیارد دلار برای واردات اختصاص می دهیم چون کار راحتی است. این موضوعات را من و شما که نباید بگوییم بلکه باید عمل کنید.

