حکم قصاص قاتل پزشک یاسوجی در ملاء عام اجرا شد

حکم قصاص قاتل پزشک یاسوجی در ملاء عام اجرا شد
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از اجرای حکم قصاص نفس قاتل پزشک متخصص قلب یاسوجی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: حکم قصاص نفس دکتر محسن داودی پزشک متخصص قلب و عروق که در شامگاه بیست و یکم آبان ماه سال ۱۴۰۳ در شهر یاسوج و در مسیر بازگشت به منزل به قتل رسیده بود، صبح امروز سه شنبه بیستم آبان ماه در ملاء عام در شهر یاسوج اجرا شد.

سید وحید موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در رابطه با این پرونده گفت: از لحظه اطلاع از وقوع جنایت در شامگاه ۲۱ آبان ماه سال گذشته، اقدامات قضایی، انتظامی و امنیتی برای دستگیری قاتل به عمل آمد و در کمتر از ۱۴ ساعت، این فرد دستگیر و فرآیند رسیدگی قضایی با قاطعیت، دقت و خارج از نوبت آغاز و در هفدهم آذر ۱۴۰۳ کیفرخواست این پرونده صادر شد.

سید وحید موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان پس از بررسی کارشناسی تمام ادعا‌های متهم و احراز سلامت روان با حضور وکیل وی رسیدگی و حکم قصاص قاتل صادر شد. پس از  تأیید حکم صادر در دیوان عالی کشور، با درخواست اولیای دم، حکم صادره اجرا شد.

وی گفت: اجرای این حکم، پیامی برای افرادی است که بخواهند امنیت جامعه و شهروندان را مخدوش نمایند.

دادستان مرکز استان در پایان ضمن هشدار به کسانی که قصد برهم زدن نظم و امنیت جامعه را دارند هشدار داد و گفت: امنیت جامعه و مردم خط قرمز دستگاه قضایی است. هر فرد و افرادی که بخواهند این امنیت را مخدوش نمایند، دستگاه قضایی استان با تمام توان از جان، مال و امنیت شهروندان حمایت خواهد کرد.

