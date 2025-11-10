خبرگزاری کار ایران
بازدید فرمانده نیروی دریایی ارتش از دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر
امیر دریادار شهرام ایرانی ضمن دیدار با کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر از قسمت‌های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آورد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش امروز (دوشنبه) از نمایشگاه هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر بازدید کرد.
 دریادار ایرانی ضمن دیدار با کارکنان از قسمت‌های مختلف دانشگاه از جمله ناوگروه آموزشی، سالن تربیت بدنی و سالن تیراندازی دانشگاه بازدید کرد.

 

