نوروزی در صحن علنی مطرح کرد:

چابک‌سازی مندرج در برنامه هفتم به معنای کوچک‌سازی نیست

چابک‌سازی مندرج در برنامه هفتم به معنای کوچک‌سازی نیست
نماینده مردم علی آباد کتول با بیان اینکه چابک‌سازی مندرج در برنامه هفتم توسعه به معنای کوچک‌سازی نیست از ادغام بانک‌ها همچون بانک آینده با تزریق ۴۰ هزار نیرو در بانک ملی انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، رحمت الله نوروزی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: درخصوص تکالیف سازمان امور استخدامی کشور پیشنهاد حذف برای سنجه کاهش کارکنان دولت به میزان ۱۵ درصد در جهت چابک‌سازی مطرح شد که این عملا توسط شورای راهبردی قانون برنامه هفتم غیرقابل اجرا است. چرا که هم در مجلس یازدهم و هم این مجلس مصر هستیم که ۷۳۰ هزار نفر نیرو با حذف شرکت‌های پیمانکاری تعیین تکلیف شوند. همچنین ۴۲۰ هزار کارمند را نباید بیکار کنیم، ضمن اینکه ۸ درصد نیروی بازنشسته داریم.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در کمیسیون تلفیق بند ۳ ماده ۵ و مواد ۳۳، ۳۸، ۴۳، ۵۷، ۹۱، ۱۰۴ و ۱۰۵ را مورد بررسی قرار دادیم که براساس آنها سیاست دولت باید کوچک‌سازی بدنه باشد و در این حالی است که در شرایط کنونی با ادغام بانک آینده تعداد ۴۰ هزار نیرو به بانک ملی تزریق شد، از سوی دیگر ادغام صندوق‌ها در شورای عالی اداری مصوب شد که باید در مجلس مصوب شود چرا که در گذشته آب و فاضلاب شهری و روستایی در این شورا مصوب شد که مشکلاتی را ایجاد کرد.

وی یادآور شد: هم اکنون باید به این مهم توجه شود که در قانون برنامه و چابک‌سازی بدنه دولت تاکید شده، از سوی دیگر پیشنهاد تغییر عنوان برای سنجه دریافت خدمات بدون مراجعه حضوری، ارسال مدارک و مداخله انسانی تحت عنوان دولت الکترونیک مطرح شده است.

نوروزی تاکید کرد: اجرای مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ که به شفافیت در ساختار دولت تاکید دارد در دولت شهید رئیسی ۲۰۰ میلیارد تومان برای آن تعیین شد تا در سال ۱۴۰۴ اجرا شود که تاکنون محقق نشده است.

