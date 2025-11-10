نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در کمیسیون تلفیق بند ۳ ماده ۵ و مواد ۳۳، ۳۸، ۴۳، ۵۷، ۹۱، ۱۰۴ و ۱۰۵ را مورد بررسی قرار دادیم که براساس آنها سیاست دولت باید کوچک‌سازی بدنه باشد و در این حالی است که در شرایط کنونی با ادغام بانک آینده تعداد ۴۰ هزار نیرو به بانک ملی تزریق شد، از سوی دیگر ادغام صندوق‌ها در شورای عالی اداری مصوب شد که باید در مجلس مصوب شود چرا که در گذشته آب و فاضلاب شهری و روستایی در این شورا مصوب شد که مشکلاتی را ایجاد کرد.

وی یادآور شد: هم اکنون باید به این مهم توجه شود که در قانون برنامه و چابک‌سازی بدنه دولت تاکید شده، از سوی دیگر پیشنهاد تغییر عنوان برای سنجه دریافت خدمات بدون مراجعه حضوری، ارسال مدارک و مداخله انسانی تحت عنوان دولت الکترونیک مطرح شده است.

نوروزی تاکید کرد: اجرای مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ که به شفافیت در ساختار دولت تاکید دارد در دولت شهید رئیسی ۲۰۰ میلیارد تومان برای آن تعیین شد تا در سال ۱۴۰۴ اجرا شود که تاکنون محقق نشده است.