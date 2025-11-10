معاون اول قوه قضاییه:
دستگاه قضایی به طور همهجانبه آماده همکاری حداکثری و هوشمندانه با رسانه ملی است
معاون اول قوه قضاییه بر لزوم تشکیل کارگروه مشترک و جامع همکاری بین قوه قضاییه و رسانه ملی تاکید کرد و گفت: صداوسیما از مسیر افزایش همهجانبه دانش مردم به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی، حقوقی و قضایی، میتواند دستگاه عدلیه را در پیشگیری از جرم و کاهش پروندهها یاری دهد.
به گزارش ایلنا، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما به همراه جمعی از معاونین این سازمان با حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه دیدار کردند.
معاون اول قوه قضاییه در این نشست که به منظور تشکیل کارگروه مشترک بین قوه قضاییه و سازمان صداوسیما برگزار گردید، به نقش بیبدیل رسانه ملی در جلب اعتماد و ایجاد امید در مردم اشاره کرد و گفت: صدا وسیما نقش بیبدیلی در اطلاعرسانی و ارتقاءبخشی آگاهی عمومی در کشورمان دارد. سازمان صداوسیما میتواند با تولید آثار فاخر و آگاهی بخش در زمینههای مختلف قوه قضاییه را یاری دهد. قوه قضائیه به طور همهجانبه آماده همکاری حداکثری و هوشمندانه با رسانه ملی است.
حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی طرح و پیگیری مطالبات و خواستههای به حق مردم و پاسخگو کردن مسئولان را از دیگر مأموریتهای مهم رسانه ملی عنوان کرد و افزود: صدا و سیما برای رساندن صدای مردم به گوش مسئولان و پاسخ خواستن از مسئولانی که سوگند یاد کردند خدمتگزار مردم باشند نقش قابل توجهی دارد.
وی ادامه داد: اگر صدا و سیما هر کار خوبی که در هر بخش نظام انجام میشود واقع بینانه و هنرمندانه منعکس کند، موجب امید و رضایتمندی مردم خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی ابراز کرد که رسانه ملی در این دوره توانسته است با بهرهگیری از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری در ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی، هدایت فرهنگی و ایجاد امید در بین آحاد ملت بهخصوص جوانان، نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: صداوسیما از مسیر افزایش همهجانبه دانش مردم به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی، حقوقی و قضایی، میتواند دستگاه عدلیه را در پیشگیری از جرم و کاهش پروندهها یاری دهد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی خود را ملزم به حمایت از صدا و سیما میداند، از لزوم تشکیل کارگروه مشترک و جامع همکاری بین قوه قضاییه و رسانه ملی و استفاده متقابل از ظرفیتها و خدمات یکدیگر سخن گفت و به موضوع صیانت از حقوق عامه و اجرای عدالت، نظارت و شفافسازی و مبارزه با فساد در جهت ارتقاء سلامت نظام اداری و بهبود خدمترسانی همه دستگاهها به مردم عزیز توجه ویژه دارد و رسانه ملی با تولید محتوای غنی در این زمینه میتواند نقش مؤثری ایفا کند، اشاره کرد.
معاون اول قوه قضاییه در این نشست بر لزوم همکاری بیش از پیش صداوسیما و دستگاه قضایی در راستای افزایش آگاهیهای حقوقی مردم و تعامل در برنامهسازیهای هدفمند قضایی که میتواند موجب رفع ابهامات حقوقی و قضایی مردم در جامعه شود، تأکید کرد.
پیمان جبلی نیز در این نشست با تقدیر از رویکرد دستگاه قضا در حمایت و همافزایی با رسانه ملی در دوره تحول و تعالی اظهار داشت: صداوسیما در شرایط دشوار فعلی که دشمن با جنگ رسانهای تلاش میکند اعتماد و امید مردم را مخدوش کند، برای پیشبرد مأموریتهایش نیازمند حمایت همه ارکان حاکمیت است.
وی بر همافزایی واقعی و همکاری هرچه بیشتر رسانه ملی با دستگاه قضا در راستای ارتقاء دانش حقوقی مردم در جهت کاهش معضلات اجتماعی و مشکلات مراجع قضایی تاکید کرد و از قوه قضاییه خواست زمینه و بسترهای لازم برای تولید محتوا در خصوص موضوعات قضایی مبتلابه جامعه را فراهم کند.
در ادامه این جلسه با رأی اعضای کارگروه، سیدزاده؛ معاون نظارت بر اختیارات تفویضی و امور اجرایی معاونت اول قوه قضاییه به عنوان دبیر کارگروه مشترک قوه قضاییه و سازمان صداوسیما انتخاب شد.
در پایان این نشست معاونین قوه قضاییه، معاونین رئیس صدا و سیما گزارشی از وضعیت و عملکرد این سازمان در بخشهای مختلف، زمینههای تعامل بیشتر با دستگاه قضایی در برنامهسازیهای صدا و سیما ارائه کردند و به بیان برخی مطالبات و راهکارهایشان برای بهبود همکاریهای رسانه ملی و دستگاه قضایی پرداختند.