در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛
توضیح عضو کمیسیون اقتصادی درباره آخرین اقدامات روند بررسی و اجرای قانون گزیر نظام بانکی
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس درباره قانون گزیر نظام بانکی کشور در کمیسیون اقتصادی توضیحاتی ارائه کرد.
مهدی طغیانی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به هشدار رئیس قوه قضاییه به بانک مرکزی درخصوص رسیدگی به وضعیت بانکها مانند بانک سرمایه درباره ورود و نظارت مجلس در این زمینه گفت: بانک مرکزی باید این موارد را رسیدگی کند و وضعیت هر بانک را مشخص کند.
وی ادامه داد: اینکه رئیس دستگاه قضایی هشدار میدهد که کاری کنید که به این نقطه نرسیم بسیار صحیح است و اگر نظارت به موقع انجام شود، کار به اینجا نمیرسد.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: البته همه هم باید همکاری لازم را داشته باشند. ما در مجلس روی مواردی که نیاز به قانون دارد، باید اقدام کنیم. در حال حاضر روی قانون گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسائل بانکهای ناسالم) که چهارچوب رسیدگی به تخلفات بانکها و وارد شدن بانکها به کانال گزیر و برخورد بانک مرکزی هست را در کمیسیون کار می کنیم.
طغیانی تاکید کرد: از دو هفته قبل این بررسی در کمیسیون شروع شد و احتمالا به زودی در کمیسیون به جمع بندی درباره این قانون برسیم. ما وظیفهمان این است که نیازمندیهای قانونی در این زمینه را برطرف کنیم. اما در اجرا بانک مرکزی با کمک دستگاه قضایی باید پیش بروند تا کار به اینجا نرسد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانکهای دیگری هم در شرایط بانک آینده قرار دارند، گفت: ما در این زمینه بررسی نداریم، بانک مرکزی بررسی میکند و سپس اعلام میکند ما هم در مجلس طبق آن اعلام از آنها مطالبه میکنیم. بانک آینده هم بر اساس گزارشهای بانک مرکزی مشخص شد که چه وضعیتی دارد.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی طبق قانون موظف است که گزارش های دوره ای را ارائه کند و این مساله حتما پیگیری میشود.