سلام ستوده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بررسی دهک‌بندی‌ها گفت: این موضوع بسیار اساسی است در تعیین دهک‌ها مدیریت درستی نداشتیم. بعضی‌ها واقعاً توان مالی ندارند و بی بضاعت هستند. معیشت‌شان خیلی مشکل دارد و این‌ها در دهک‌های بالا قرار دارند.

وی ادامه داد: بعضی‌ها هستند که واقعاً توانایی مالی دارند، مساعدت و وسع مالی دارند، اما متأسفانه در دسته‌های پایین قرار دارند. یعنی یک بررسی اساسی لازم دارد و یک بانک اطلاعاتی لازم است و باید کارشناسان وارد عمل شوند و این‌ها را به درستی مدیریت کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه با درآمد سی میلیون تومانی با خانه در تهران یعنی نیازی به دریافت یارانه ندارید، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اخیراً می‌گوید که خانواده‌ای که ۳۰ میلیون درآمد دارد، نیازی به یارانه ندارد و دهک او باید بالا برود، اما آیا واقعاً می‌توان با ۳۰ میلیون تومان زندگی کرد؟ چقدر برای گوشت و نیازهای اساسی خانواده باید در نظر گرفته شود؟ آیا واقعاً فکر این‌ها را کرده‌اند که دارند این تصمیم را می‌گیرند؟

ستوده گفت: آن کسی که ۳۰ میلیون تومان در ماه می‌گیرد، البته در بیشتر موارد از ۲۵ میلیون تومان بالاتر نمی‌گیرند. اما این خانواده چگونه معیشت زندگی‌اش را مدیریت کند و حالا این خانواده را در دهک‌هایی قرار می‌دهند که شامل هیچ امکاناتی و هیچ حمایتی، مثلاً کالابرگ و یا هرگونه حمایت دیگری نباشد. قطعا این خانواده اصلا نمی‌تواند معیشتش را مدیریت کند یعنی نمی‌تواند خرج ده روز را مدیریت کند.

وی ادامه داد: بنابراین یک بانک اطلاعاتی لازم است، یک تیم کارشناسی که واقعاً بتواند مدیریت کند و اساساً آنچه که مردم انتظار دارند، این است که دهک‌ها را خوب مدیریت کنند. واقعاً کسی که به لحاظ دهکی مشکل نداشته باشد، کارش مشخص است و وظیفه‌اش مشخص است و شاید هم انتظاری نداشته باشد که حمایت شود. اما دهک‌های پایین امیدواری دارند که هر ماه دولت یک کمکی به آن‌ها پرداخت کند. حالا کالابرگ باشد، یارانه باشد یا هرگونه حمایت معیشتی باشد، انتظار دارند انجام شود.

این نماینده مجلس گفت: ما باید در این رابطه حتماً بازنگری کنیم، بررسی مجدد شود و مجلس هم نظارت کند. دستگاه نظارتی حتماً باید یک مقدار با دانش بیشتر و با آگاهی بیشتر عمل کند. نه اینکه نظارت نمایشی باشد، نظارت باید به درستی باشد و مردم نتیجه نظارت‌ها را ببینند.

انتهای پیام/