بازدید میدانی از خطوط تولید و گفت‌وگو با کارکنان

در جریان این بازدید، دادستان تهران با همراهی مدیران دستگاه‌های دولتی، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو دیزل و جمعی از معاونان ، از سالن‌های تولید کامیون و اتوبوس، واحد آزمایش و کنترل کیفیت، و سایر بخش‌های تولیدی این شرکت بازدید کرد.

وی ضمن گفت‌وگو با کارکنان و متخصصان حاضر در خطوط تولید، از نزدیک در جریان فرآیند تولید انواع خودروهای سنگین قرار گرفت و ضمن تقدیر از بکارگیری جوانان بر اهمیت نقش‌آفرینی نیروی انسانی جوان و متخصص در ارتقاء بهره‌وری و کیفیت محصولات تأکید کرد.

نشست تخصصی برای بررسی چالش‌های حقوقی و اجرایی

پس از بازدید میدانی، نشست مشترکی با حضور دادستان تهران و مدیران دستگاه های دولتی حاضر و مدیران شرکت ایران‌خودرو دیزل برگزار شد که طی آن مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش‌روی این واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست می‌توان به مشکلات مرتبط با ثبت سفارش وتخصیص ارز ، بهینه‌سازی مصرف ارزی، مسائل مالیاتی، رفع تعهدات ارزی، و موضوعات مربوط به بازنشستگی نیروها بر اساس مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد.

در این نشست مشکلات اعلامی تخصیص سهمیه سوخت متناسب با نیاز شرکت و تقسیط مالیات‌های تعیینی و بخشودگی جرایم متعلقه، مورد بررسی وبا پیگیری دادستان تهران مرتفع و در خصوص دیگر مشکلات اعلامی از جمله ثبت سفارش و تخصیص ارز از ناحیه وزارت صمت ، رفع تعهدات ارزی از ناحیه بانک مرکزی، وصول مطالبات شرکت از وزارت کشور، مشکلات مرتبط با تامین اجتماعی و تشخیص سختی شرایط کار، مصوبات لازم تدوین و مقرر شد ظرف یک هفته جلسه‌ای تخصصی با حضور مدیران دستگاه های قضایی، دولتی، اجرایی وشرکت ایران‌خودرو دیزل در دادستانی تهران برگزار تا اجرای مصوبات پیگیری و عملیاتی گردد.

تأکید بر جوان‌گرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی

دادستان تهران در این نشست ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)، استفاده گسترده از نیروهای جوان و باانگیزه در خطوط تولید و بخش‌های مدیریتی شرکت را مایه امیدواری دانست و اظهار داشت: بهره‌گیری از توان و انگیزه جوانان نخبه برای رفع نیازهای کشور، از تأکیدات همیشگی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) است که در این مجموعه به‌خوبی محقق شده است.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی برای تامین وسایل حمل ونقل عمومی به جای واردات

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از نیازمندی‌های کشور در حوزه خودروهای سنگین، در همین شرکت و توسط جوانان متخصص ایرانی تأمین می‌شود. لذا ضروری است دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه شهرداری‌ها، از ظرفیت این مجموعه برای تأمین ماشین‌آلات موردنیاز خود بهره‌برداری نمایند.در این راستا مقرر شد در جهت عمل به منویات مقام معظم رهبری(دام عزه العالی) وحمایت از تولید داخلی،مکاتبه ای از ناحیه دادستان تهران با وزارت کشور،وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران صورت گرفته و دستور تامین نیازهای حوزه حمل ونقل عمومی از محل تولیدات داخلی و به ویژه ظرفیت های این شرکت صادر شود

نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی؛ راهکاری برای مقابله با آلودگی هوا

صالحی با اشاره به نقش خودروهای فرسوده در بحران آلودگی هوای تهران، اظهار داشت: بر اساس آمار، حدود ۷۰ درصد آلودگی هوای پایتخت ناشی از تردد خودروهای فرسوده است.بر اساس مقررات موجود، شرکت‌های خودروسازی موظف‌ هستند ۲۰ درصد از ظرفیت تولید خود را به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص دهند.

وی با تأکید بر ظرفیت ایران‌خودرو دیزل در کمک به اجرای این مقررات، خواستار اولویت‌دهی وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها به تولیدات این شرکت شد و تصریح کرد: دادستانی تهران مصوبات این نشست را با جدیت پیگیری خواهد کرد و در صورت مشاهده ترک فعل از سوی مدیران و دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون هوای پاک، برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد داد.

حمایت مستمر دستگاه قضایی از تولیدکنندگان و صنعتگران

در پایان این نشست، دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به رویکرد حمایتی ریاست محترم قوه قضائیه از تولیدکنندگان و صنعتگران، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان تهران در راستای صیانت از حقوق عامه و تحقق عدالت اقتصادی، تمام ظرفیت خود را برای حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی به‌کار خواهد گرفت تا مسیر فعالیت آنان هموارتر شود.

ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی ایران‌خودرو دیزل

بر اساس این گزارش، شرکت ایران‌خودرو دیزل با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۳۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع خودروهای سنگین شامل کامیون، اتوبوس، کامیونت و پیکاپ، یکی از شرکت‌های مهم خودروسازی کشور محسوب می‌شود و در حال حاضر بیش از ۷۷۰۰ نفر در شرکت اصلی و شرکت‌های زیرمجموعه آن مشغول به فعالیت هستند.