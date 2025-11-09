انصاری:
آسیبشناسی نحوه اجرای قانون اساسی از مهمترین موضوعات است
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: اگر آسیبشناسی دقیقی از نحوه اجرای قانون اساسی وجود داشت، ساختار و نظام اداری کشور شاهد چنین ناترازیهایی نبود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، امروز، یکشنبه، ۱۸ آبان در سومین نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی که به ریاست رئیسجمهور پزشکیان برگزار شد، با اشاره به اقدامات دولت وفاق در جهت ایجاد همدلی در کشور اظهار کرد: همدلی در کشور در میان اقشار و مذاهب به خوبی مشاهده میشود و دولت در تلاش است تا اجرای عدالت و حقوق شهروندی بهصورت عملی اجرایی شود.
وی ادامه داد: آسیبشناسی نحوه اجرای قانون اساسی از مهمترین موضوعات است؛ چراکه اگر روشهای اصولی برای اجرای قانون اساسی از گذشته وجود داشت، ساختار و نظام اداری کشور شاهد چنین ناترازیهایی نبود.
حجتالاسلام انصاری، یکی از مشکلات فعلی را تعدد و وجود حجم بالایی از مصوبات در خارج از مراجع قانونگذاری دانست که برای دولت و دیگر قوا وظایفی تعیین میکند و موجب سردرگمی میشود، گفت: این در حالیست که هیچ مرجعی برای تطبیق این مصوبات با قانون اساسی و قوانین عادی مشخص نشده و اساساً قواعدی باید در این خصوص وضع شود تا اوضاع سر و سامان پیدا کند.
در ادامه این نشست بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور به ارائه گزارش عملکرد یکساله هیئت پیگیری در حوزه اجرای قانون اساسی و حمایت از حقوق شهروندی پرداخت.
همچنین دیگر اعضای هیئت پیگیری هم به بیان موضوعات اولویتدار کشور، دیدگاهها و تشریح نقطهنظرات خود در حوزه هدفگذاری و اجرای حقوق اساسی پرداختند.