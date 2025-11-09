وی ادامه داد: آسیب‌شناسی نحوه اجرای قانون اساسی از مهمترین موضوعات است؛ چراکه اگر روش‌های اصولی برای اجرای قانون اساسی از گذشته وجود داشت، ساختار و نظام اداری کشور شاهد چنین ناترازی‌هایی نبود.

حجت‌الاسلام انصاری، یکی از مشکلات فعلی را تعدد و وجود حجم بالایی از مصوبات در خارج از مراجع قانونگذاری دانست که برای دولت و دیگر قوا وظایفی تعیین می‌کند و موجب سردرگمی می‌شود، گفت: این در حالیست که هیچ مرجعی برای تطبیق این مصوبات با قانون اساسی و قوانین عادی مشخص نشده و اساساً قواعدی باید در این خصوص وضع شود تا اوضاع سر و سامان پیدا کند.

در ادامه این نشست بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به ارائه گزارش عملکرد یکساله هیئت پیگیری در حوزه اجرای قانون اساسی و حمایت از حقوق شهروندی پرداخت.

همچنین دیگر اعضای هیئت پیگیری هم به بیان موضوعات اولویت‌دار کشور، دیدگاه‌ها و تشریح نقطه‌نظرات خود در حوزه هدف‌گذاری و اجرای حقوق اساسی پرداختند.