به گزارش ایلنا، علی کشوری سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور ؛ در تشریح نشست امروز (یک شنبه ۱۸ آبان ماه) این هیات گفت: در نشست امروز که با حضور تمام اعضا، معاون سیاسی وزیر کشور، سخنگوی ستاد انتخابات، هیات اجرایی و اعضای دبیرخانه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور در محل دبیرخانه این هیات برگزار شد، موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم ادامه داد: در این نشست موضوعات نظارتی استانی و شهرستانی، روند برگزاری انتخابات و چگونگی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی و موضوع احزار هویت‌ها، شمارش آرا و صحت در اعلام و نتایج انتخابات بررسی شد و این مباحث به صورت کامل توسط نمایندگان وزارت کشور توضیح داده شد.

وی افزود: البته موضوع چگونگی برگزاری انتخابات و نواقصی که در دوره‌های گذشته انتخابات شورا‌ها وجود داشت، در این نشست مدنظر قرار گرفت و روند اجرایی آن جهت رفع نواقص به صورت مفصل و کامل توضیح داده شد و در نهایت نمایندگان نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص بیان داشتند.