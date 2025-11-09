خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نشست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها؛

روند برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی بررسی شد

روند برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی بررسی شد
کد خبر : 1711764
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور گفت: در نشست امروز، موضوع احزار هویت ها، شمارش آرا و صحت در اعلام و نتایج انتخابات شورا‌ها بررسی شد و وزارت کشور توضیحات کاملی در این خصوص ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، علی کشوری سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور ؛ در تشریح نشست امروز (یک شنبه ۱۸ آبان ماه) این هیات گفت: در نشست امروز که با حضور تمام اعضا، معاون سیاسی وزیر کشور، سخنگوی ستاد انتخابات، هیات اجرایی و اعضای دبیرخانه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور در محل دبیرخانه این هیات برگزار شد، موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم ادامه داد: در این نشست موضوعات نظارتی استانی و شهرستانی، روند برگزاری انتخابات و چگونگی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی و موضوع احزار هویت‌ها، شمارش آرا و صحت در اعلام و نتایج انتخابات بررسی شد و این مباحث به صورت کامل توسط نمایندگان وزارت کشور توضیح داده شد.

وی افزود: البته موضوع چگونگی برگزاری انتخابات و نواقصی که در دوره‌های گذشته انتخابات شورا‌ها وجود داشت، در این نشست مدنظر قرار گرفت و روند اجرایی آن جهت رفع نواقص به صورت مفصل و کامل توضیح داده شد و در نهایت نمایندگان نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص بیان داشتند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ