رییس جمهور وزاری ناکارآمد را قبل از ورود مجلس تغییر دهد

به گزارش ایلنا، علی شیرین زاد در نشست علنی امروز (یک شنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: جناب پزشکیان اخیرا فرموده اید که عمده مشکلات کشور از عدم مدیریت صحیح و عدم استفاده از افراد شایسته است. آیا مخاطب این کلام کسی غیر از خود جنابعالی است. بسم الله، پس قبل از اینکه مجلس دست به اقدام بزند و اکنون که مشخص شده تعدادی از وزرای شما توانمندی و شایستگی لازم را ندارند دست به کار و اقدامی بزنید.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس دوازدهم در تذکر به حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بیان کرد: اخیرا شنیده شده که آقای اکبر طبری مجرم و متخلف بزرگ قضایی آزاد شده است. تذکر بنده این است که قبل از سو استفاده دشمنان و شانتاژ شفاف سازی فرمایید و ضمن ارایه گزارش کامل و جامع یا تشریح یا تکذیب ماجرا مردم را در جریان اصل ماجرا قرار دهید تا اعتماد مردم مجددا به آسیبی وارد نشود.

