خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شیرین زاد در تذکر شفاهی:

رییس جمهور وزاری ناکارآمد را قبل از ورود مجلس تغییر دهد

رییس جمهور وزاری ناکارآمد را قبل از ورود مجلس تغییر دهد
کد خبر : 1711588
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم کرج در مجلس گفت: رییس جمهور وزاری ناکارآمد را قبل از ورود مجلس تغییر دهد.

به گزارش ایلنا، علی شیرین زاد در نشست علنی امروز (یک شنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: جناب پزشکیان اخیرا فرموده اید که عمده مشکلات کشور از عدم مدیریت صحیح و عدم استفاده از افراد شایسته است. آیا مخاطب این کلام کسی غیر از خود جنابعالی است. بسم الله، پس قبل از اینکه مجلس دست به اقدام بزند و اکنون که مشخص شده تعدادی از وزرای شما توانمندی و شایستگی لازم را ندارند دست به کار و اقدامی بزنید.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس دوازدهم در تذکر به حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بیان کرد: اخیرا شنیده شده که آقای اکبر طبری مجرم و متخلف بزرگ قضایی آزاد شده است. تذکر بنده این است که قبل از سو استفاده دشمنان و شانتاژ شفاف سازی فرمایید و ضمن ارایه گزارش کامل و جامع یا تشریح یا تکذیب ماجرا مردم را در جریان اصل ماجرا قرار دهید تا اعتماد مردم مجددا به آسیبی وارد نشود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ