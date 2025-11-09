خبرگزاری کار ایران
عراقچی:

مذاکره می‌تواند ممکن شود

مذاکره می‌تواند ممکن شود
وزیر امور خارجه با بیان اینکه در حال حاضر هیچ امکانی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا وجود ندارد، گفت: هر زمان آمریکایی‌ها برای مذاکره‌ای برابر و سودمند برای هر دو طرف آماده باشند؛ مذاکره می‌تواند ممکن شود.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی درخصوص امکان از سرگیری مذاکرات با آمریکا، گفت: واقعیت این است که در حال حاضر هیچ امکانی وجود ندارد، چون ما هیچ رویکرد مثبت یا سازنده‌ای از طرف آمریکا نمی‌بینیم.

وی خاطرنشان کرد: هر زمان که آنها برای مذاکره‌ای بر اساس پایه برابر برای یک توافق سودمند برای هر دو طرف آماده باشند؛ مذاکره می‌تواند ممکن باشد و ایران می‌تواند آن را مورد بررسی قرار دهد. اما رویکردی که ما از آمریکایی‌ها می‌بینیم چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

 

