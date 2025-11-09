به گزارش خبرنگار ایلنا، فروزنده ودیعتی، مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه و خسرو حکیمی، مشاور رئیس قوه قضائیه در مراسم رونمایی از گزلرش سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس گفت: طبق تبصره سوم قانون مجلس در اردیبهشت ۱۳۹۱ که وزارت خارجه را مکلف می‌کند کارنامه حقوق بشر امریکا و انگلیس را منتشر کند، از گزارش حقوق بشر در امریکا و انگلیس رونمایی می‌شود. این گزارش صرفا نمایشی نیست. منابع اصلی این گزارش انتشارات گزارشات در مجامع بین المللی خصوصا سازمان ملل است.

ودیعتی عنوان کرد: تجاوز نظامی اشکار رژیم صهیونیستی و امریکا به خاک ایران و جنگ دوازده روزه که به شکست خفت بار برای متجاوز منجر شد، تجاوز آشکار بود. اظهارات رییس جمهور امریکا به صورت علنی رهبری امریکا در اقدامات تجاوز دوازده روزه مورد اذعان قرار داده شده است. این اظهارات دلیلی بر مشارکت مستقیم امریکا به همراه رژیم صهیونیستی است.

وی ادامه داد: این تجاوز آشکار منجر به شهادت و مجروحیت هزااران غیرنظامی و آسیب به زیرساخت‌های ایران و تاسیسات صلح آمیز هسته‌ای ایران شد. این اقدام تجاوزکارانه دارای پیامد حقوقی مشخص است. این امر حق ذاتی ایران در پیگیری از مجاری حقوق بشری برای پاسخگویی امریکا و مطالبه کامل خسارات در قبال زیان های وارده به مردم ایران است. پیروزی ایران در این جنگ صرفا نظامی نبود بلکه اخلاقی بود. نشان داد دوران قلدری به پایان رسیده است. به روح متعالی تمام شهیدان این جنگ ۱۲ روزه درود می‌فرستیم.

وی افزود: طی سال گذشته امریکا بر اعمال تحریم‌های قرون وسطایی ادامه داده است. این مصداق یک جنگ تمام عیار علیه شهروندان عادی است و مصداق نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط امریکا است. وقتی تحریم‌های مالی مسیر ورود دارو را به ایران مسدود می‌کند این یک جنایت علیه بشریت است.

ودیعتی تاکید کرد: گزارش های امروز صرفا محدود به نقض حقوق بشر علیه ایرانیان نیست. این گزارش ها روایتی از نقض حقوق بشر سیستماتیک در خیابان های امریکا، وضعیت اسفبار زندان‌ها و حمایت از رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: گزارش انگلیس گزارشی از وضعیت حقوق بشر در این کشور را ارائه می‌دهد. همچنین نشان می‌دهد که حمایت تسلیحاتی لندن از رژیم صهیونیستی بر نقض حقوق بشر دامن زده است.

این دیپلمات ایرانی خاطرنشان کرد: زمان سیاست های دوگانه به پایان رسیده است. در گزارش امروز که رسمی منتشر می‌شود، بعد دردناک حقوق بشر توسط امریکا یعنی همدستی در جنایات رژیم در فلسطین اشغالی را شامل می‌شود.

