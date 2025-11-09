خبرگزاری کار ایران
گودرزی در تذکر شفاهی:

قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب نابودی استان‌هایی مانند لرستان شده است

قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب نابودی استان‌هایی مانند لرستان شده است
نماینده الیگودرز در تذکری نسبت به تبعیض در توزیع منابع کشور گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب نابودی استان هایی مانند لرستان شده و با این روند توسعه در این استان ممکن نیست.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا گودرزی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به اصل ۳ ماده ۹ در راستای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی و بند ۱۲ آن گفت: در خصوص عدم توجه به استان لرستان تذکر داده شده که موجب سوء استفاده برخی افراد شد. نمایندگان لرستان حامی دولت، وزرا و استاندار این شهر هستند اما قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب نابودی استانهایی مانند لرستان شده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس افزود: استان لرستان در سال گذشته ۱۴۰۳  رقم ۳.۴ همت دریافتی داشته است، در حالی که مودیان بزرگ در استان  تهران ۳۹۶ همت، مودیان متوسط ۲۷ همت، شرق تهران  ۱۶ همت و غرب تهران ۳۹ همت، مرکز تهران ۳۸ همت، شمال تهران ۵۲ همت دریافت کرده اند.

وی اضافه کرد: تسهیلات دریافتی برای استان لرستان در سال گذشته از منابع تبصره ۱۸ یک همت و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده  که  این مبلغ در سال جاری ۳۴۰ میلیارد تومان شده است، با این وضعیت لرستان توسعه نخواهد یافت.

