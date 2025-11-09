به گزارش ایلنا، حمیدرضا گودرزی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به اصل ۳ ماده ۹ در راستای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی و بند ۱۲ آن گفت: در خصوص عدم توجه به استان لرستان تذکر داده شده که موجب سوء استفاده برخی افراد شد. نمایندگان لرستان حامی دولت، وزرا و استاندار این شهر هستند اما قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب نابودی استانهایی مانند لرستان شده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس افزود: استان لرستان در سال گذشته ۱۴۰۳ رقم ۳.۴ همت دریافتی داشته است، در حالی که مودیان بزرگ در استان تهران ۳۹۶ همت، مودیان متوسط ۲۷ همت، شرق تهران ۱۶ همت و غرب تهران ۳۹ همت، مرکز تهران ۳۸ همت، شمال تهران ۵۲ همت دریافت کرده اند.

وی اضافه کرد: تسهیلات دریافتی برای استان لرستان در سال گذشته از منابع تبصره ۱۸ یک همت و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که این مبلغ در سال جاری ۳۴۰ میلیارد تومان شده است، با این وضعیت لرستان توسعه نخواهد یافت.

