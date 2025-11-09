خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان ثبت:

۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند

۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
کد خبر : 1711344
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی بر نقش جامعه مهندسان در نظم نوین تثبیت املاک و اراضی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، حسن بابایی در دیدار با امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی گفت: کارگزاری‌های فنی، حقوقی، مهندسی به عنوان راهبردی سازمان ثبت در واگذاری امور املاک به بخش خصوصی اقدام نوینی است که برای اولین بار در کشور صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی کشور دارای ظرفیت‌های فنی و حقوقی بالایی برخوردار است اظهار کرد: در اجرای این طرح به عنوان یک راهبرد، می‌توانیم از ظرفیت‌های سازمان نظام مهندسی استفاده کنیم. 

بابایی نظام مهندسی را نهادی ساختارمند عنوان کرد و افزود: این نهاد قانونی می‌تواند در شکل گیری درست کارگزاری‌های فنی و پایه گذاری صحیح آن به ما کمک کند.

معاون رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با اقدامات سازمان ثبت تا کنون ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند و تنها ۱.۲ میلیون مسکن روستایی باقی مانده است که با توسعه همکاری‌های مشترک می‌توانیم هرچه سریعتر این عدد را به صفر برسانیم.

در این جلسه، امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور از آمادگی این مجموعه جهت همکاری با سازمان ثبت خبر داد و عنوان کرد: طی دو هفته‌ی آینده نشست مشترک مدیران ثبت با روسای نظام مهندسی برگزار می شود.

در ادامه این جلسه موضوعاتی، چون تشکیل کارگروه مشترک برای تدوین آیین نامه‌ها و ارائه پیشنهادات، نحوه وصول، ارجاع و همکاری‌های دوطرف و همچنین پیش‌بینی معافیت‌های لازم برای مناطق کم برخوردار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ