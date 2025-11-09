خبرگزاری کار ایران
بیات در گفت‌وگو با ایلنا:

آخرین وضعیت بررسی لایحه وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت/ کارگروه ۴ ماده را حذف کرد/ هنوز به بحث ازدواج با اتباع نرسیده‌ایم

آخرین وضعیت بررسی لایحه وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت/ کارگروه ۴ ماده را حذف کرد/ هنوز به بحث ازدواج با اتباع نرسیده‌ایم
یک عضو کمیسیون مشترک بررسی ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت گفت: در جلسه بعدی این کمیسیون بحث پرچالش تابیعت بررسی خواهد شد. ما هنوز به مسئله ازدواج نرسیده‌ایم هر زمان به این مسئله رسیدیم، درباره‌اش بحث و اظهارنظر می‌کنیم.

محمدبیات در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره  بررسی  تشکیل سازمان ملی مهاجرت در  مجلس شورای اسلامی  گفت:  کلا   ۳ ماده و  ۱۹ تعاریف را بررسی کردیم.

این عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت  خاطرنشان کرد:  در جلسه اول  ۳ ماده  قانونی را  پیش رفتیم و به بررسی ۱۹ تعریف پرداختیم که ۴ تعریف برای جلسه بعدی ماند. در جلسه بعدی هم ۴ ماده را بررسی کردیم و تا تشکیل سازمان ملی مهاجرت پیش رفتیم و  بررسی ادامه دارد.

وی ادامه داد:  ۱۵۰ جلسه در  کارگروه تخصصی بررسی موضوع ساماندهی اتباع  برگزار شد که از این میان در حدود ۷۰ الی ۸۰  جلسه دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس  حضور داشتند.

بیات یادآور شد:  لایحه، ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در ابتدا شامل ۵۷ ماده قانونی بود  که در کارگروه تبدیل به ۵۳ ماده شد و   ۴  ماده آن حذف شد.

این عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت مجلس  درباره اظهارنظر معاون وزیر کشور مبنی بر اینکه در این لایحه به دنبال آن هستند تا ازدواج زنان ایرانی  با اتباع از شرعی به قانونی تبدیل شود، گفت: این موضوع را خودشان باید جواب دهند. 

وی ادامه داد: ما هنوز به مسئله ازدواج نرسیده‌ایم هر زمان به این مسئله رسیدیم، درباره‌اش بحث و اظهارنظر می‌کنیم.

بیات خاطرنشان کرد: بحث پرچالش فعلی  در لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت، تابعیت است که برای این هفته ماند. تابعیت بحث پر چالش ، مهم و پر اهمیتی است.

وی درباره اینکه آیا همین ۵۳ ماده قانونی در لایحه باقی خواهد ماند، گفت: فعلا ۵۳ ماده از کارگروه به کمیسیون آمده است و هیچ چیز مشخص نیست چراکه ممکن است در کمیسیون برخی از مواد قانونی حذف یا اضافه شوند.

