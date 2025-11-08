تمرکز بنیاد ملی نخبگان بر مأموریتگرایی و اثرگذاری
معاون علمی رئیس جمهور با تأکید بر تحول در سیاستهای بنیاد ملی نخبگان گفت: حمایتها باید از شکل تسهیلاتی به سوی مشارکت واقعی نخبگان در پروژههای ملی تغییر جهت دهد و استانهایی مانند اصفهان میتوانند محور این تحول باشند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسین افشین، معاون علمی و اقتصاد دانش بنیان، در نشست نخبگان استان اصفهان که با حضور مجتبی جمالی استاندار اصفهان و ساره گلی رئیس بنیاد نخبگان استان برگزار شد، با قدردانی از نگاه حمایتی مدیریت ارشد استان نسبت به موضوع نخبگان گفت: اصفهان نخستین استانی است که ساختمان بنیاد نخبگان آن به مالکیت خود نخبگان استان درآمده و این اقدام الگویی برای سایر استانها خواهد بود.
وی افزود: در تلاش هستیم فضا و امکانات بنیاد نخبگان استان را به گونهای تجهیز و بهروزرسانی کنیم که محلی پویا برای حضور، تعامل و فعالیت نخبگان باشد. ریاست بنیاد نخبگان استان نیز از مدیران توانمند و فعال کشور است که توانسته همبستگی مؤثری میان نخبگان دانشگاهی و صنعتی ایجاد کند.
حمایت از طرحهای علمی با محوریت آب و آموزش هوش مصنوعی
افشین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پژوهشهای علمی در حوزه آب اشاره کرد و گفت: پروژههای علمی مرتبط با مسئله آب زایندهرود باید در قالب اسناد کارشناسی و دانشگاهی مستند شود و دانشگاههای اصفهان و صنعتی اصفهان میتوانند با همکاری، این طرحها را به سطح ملی برسانند. ما آمادگی حمایت مالی از چنین پروژههایی را داریم تا نتایج علمی آنها به سیاستگذاری اجرایی برسد.
او همچنین بر اهمیت توسعه آموزشهای فناورانه برای نسل جدید تأکید کرد و افزود: طرحهایی در حوزه آموزش هوش مصنوعی برای دانشآموزان در حال بررسی است و بنیاد ملی نخبگان از پروژههایی که بتوانند آموزشهای هوشمند را در مدارس کشور توسعه دهند، حمایت میکند. آینده آموزش بهسمت شخصیسازی و هوشمندسازی پیش میرود و ایران باید در این مسیر پیشگام باشد.
تقویت دیپلماسی فناوری و تسهیل صادرات دانشبنیان
رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه به ظرفیتهای معاونت علمی برای پشتیبانی از شرکتهای فناور اشاره کرد و گفت: در ساختار معاونت علمی، سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی بهعنوان بازوی دیپلماسی فناوری کشور فعالیت دارد. این سازمان با شبکهای از نیروهای متخصص در کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه، و کشورهای اروپایی، زمینه صادرات محصولات دانشبنیان و گسترش همکاریهای فناورانه را فراهم میکند.
شفافسازی مفهوم شرکتهای دانشبنیان واقعی
افشین با تأکید بر ضرورت تمرکز بر کیفیت شرکتهای دانشبنیان گفت: طی سال گذشته بیش از دو هزار شرکت از فهرست دانشبنیانها خارج و دو هزار شرکت جدید جایگزین شدهاند. فناوری باید بهروز و دارای تاریخ انقضا باشد و شرکتها باید رشد فناورانه خود را حفظ کنند.
معاون علمی رئیس جمهور افزود: در حوزه دارویی، شرکتهای دانشبنیان کشور موجب صرفهجویی ارزی چند میلیارد دلاری شدهاند و اگر این شرکتها فعال نبودند، واردات تجهیزات و دارو فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد میکرد.
نمایشگاه «فر ایران» و رونمایی از محصولات راهبردی
افشین در ادامه از برگزاری نمایشگاه «فر ایران» بهعنوان رویداد ملی رونمایی از محصولات دانشبنیان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه ۸۰ محصول منتخب با صرفهجویی بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون دلار در هزینههای ارزی کشور معرفی شدند. انتظار داریم در دورههای آینده، سهم شرکتهای دانشبنیان اصفهان در این نمایشگاه افزایش یابد.
تسهیل حمایتها و اصلاح فرآیندها
وی در پایان با اشاره به ضرورت هوشمندسازی آییننامهها و فرآیندهای اداری گفت: یکی از برنامههای ما این است که فرآیندهای اداری در حوزه دانشبنیان بر پایه هوش مصنوعی بازطراحی شود تا شرکتها بتوانند در کوتاهترین زمان از فرایندهای حمایتی مطلع شوند.
افشین همچنین از تصویب آییننامه جدید جذب و نگهداشت نخبگان در دولت خبر داد و تأکید کرد: فراخوان جدید جذب نخبگان بهزودی و با تمرکز بر پستهای متناسب با شأن نخبگان اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه زیستبوم نوآوری اصفهان از تکیهگاههای مهم توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور است، افزود: «آنچه امروز کشور به آن نیاز دارد، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان در قالب نظامهای مسئلهمحور و مأموریتگراست. در این مسیر، نقش پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری و دانشگاهها در پیوند دادن ایدهها با صنعت و اقتصاد، بسیار تعیینکننده است.
تمرکز بر حمایتهای هدفمند از نخبگان
افشین با بیان اینکه سیاست بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی در دوره جدید، تمرکز بر «اثرگذاری نخبگان در حل مسائل کشور» است، تصریح کرد: حمایت از نخبگان صرفاً نباید بر اعطای تسهیلات مالی استوار باشد، بلکه باید زمینه مشارکت واقعی آنان در تصمیمسازیهای ملی و پروژههای فناورانه را فراهم کند. امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند حضور اندیشههای خلاق در میدان عمل هستیم.
وی با اشاره به اقدامات بنیاد ملی نخبگان در زمینه شناسایی استعدادهای برتر دانشگاهی، افزود: در سال جاری تلاش کردهایم فرآیندهای حمایتی را به سمت پروژهمحوری سوق دهیم تا هر نخبه بتواند با دانش و تخصص خود در رفع یکی از نیازهای کشور نقشآفرین باشد.