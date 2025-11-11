فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشکده مفید قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره احضار و بازداشت برخی چهره‌های دانشگاهی و تاثیر آن بر افکار عمومی به ویژه قشر علمی کشور عنوان کرد: ببینید اگر این افراد به صرف تحقیقات و کار علمی و نظر و به اصطلاح آزاداندیشی احضار شدند، به‌نظر من کار غلطی است. به‌هر حال در قانون اساسی کشور ما بنا بر این بوده که بیان، آزاد باشد. اظهار عقیده آزاد باشد. هر کسی حق نظر و اعتراض داشته باشد. اگر این‌ افراد به صرف اعتراض و تحقیق و نقد مسائل موجود بازداشت شدند به‌نظر من کار درستی نیست و به زیان کشور است اما اگر مسائل دیگری هست من نمی‌دانم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این نوع برخوردها ردر چارچوب یک سیاست رسمی در مواجهه با منتقدان تحلیل می‌شود یا بیشتر ناشی از تصمیم‌های موردی است، گفت: اگر تصمیم نهادهای امنیتی باشد که وا مصیبتا! امیدوارم که چنین تصمیمی نگرفته باشند. خدا کند که فضا را تنگ نکنند چون بسته‌ شدن فضا به زیان کشور است.

فاضل میبدی عنوان کرد: زمانی که بعد از جنگ ۱۲ روزه به‌هرحال حکومت احساس کرد این ملت باید یک ملت مستقلی باشد و به حاکمیت اعتماد کند تا بتواند یک کشور را در مقابل هجوم بیگانگان حفظ کند. این اعتماد نباید از دست برود. دستگیری و زندان و تهدید و این مسائل، هیچ به سود این کشور نیست.

وی در پاسخ به اینکه چرا انسجامملی مورد تاکید بعد از جنگ به فراموشی سپرده شد اینکه غفلت از این موضوع چقدر می‌تواند مضر باشد، گفت: بسیار مضر است و اگر خدایی نکرده بار دیگر اتفاقی برای کشور بیفتد و تهدیدی انجام شود یا حمله‌ای صورت بگیرد، این اعتماد و اتحاد ملی باید همچنان باقی بماند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب عنوان کرد: به نظرم دولت باید موضع بگیرد و اجازه ندهد که افراد به صرف تحقیقات و به صرف اینکه در نقد حکومت و دولت نظری اظهار می‌کنند، دستگیر شوند. این خلاف قانون اساسی و وعده‌های حاکمیت به مردم است. به هر حال اگر این افراد اظهار نظری کرده‌اند باید جوابشان را بدهند.‌ به‌نظر من زندان بدترین چیز در یک کشور است آن هم اگر زندان‌های سیاسی و عقیدتی باشد.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید هسته اصلی حاکمیت باشند، گفت: اینکه ما بخواهیم فقط در انتخابات‌ها یا در حمله‌های خارجی شعار ملی و ملت بدهیم و بعد از آن که خر ما از پل گذشت دوباره این نوع حرکات را شروع کنیم، این کار همیشه جواب نمی‌دهد. به زیان نظام است.

فاضل میبدی گفت: اینکه عده‌ای بنشینند و پرونده‌سازی کنند و افراد را دستگیر کنند هیچ سودی برای کشور ندارد. آمار زندان ها باید کم بشود. آمار اعدام‌ها باید صد درصد کم بشود و پایین بیاید نه اینکه ما مرتب اعدام داشته باشیم و هر روز هم رادیوهای بیگانه برای ما برنامه‌ای بسازند و علیه ما سخن بگویند. این‌ها خوراک تبلیغات برای آن‌ها می‌شود که می‌خواهند علیه جمهوری اسلامی کار کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما مرز نقد کارشناسی و اقدام علیه امنیت ملی در کشور ما به‌درستی تعریف نشده است، گفت: این سوال را باید از آقایان پرسید. من بر این باورم که هر کس سخنی گفت یا مطلبی نوشت و از وضع موجود انتقاد کرد نمی‌توان به آن اقدام علیه امنیت ملی گفت. اقدام علیه امنیت ملی زمانی است که شما یک حزبی تشکیل بدهید، توطئه بکنید، مبارزه مسلحانه را شروع بکنید و بنای جاسوسی داشته باشید. این می‌شود اقدام علیه امنیت ملی.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: همین که تعدادی استاد دانشگاه یا محقق بنشینند سخنی بگویند و انتقادی کنند و گوشه ای از حاکمیت را زیر سوال ببرند هیچ‌زمان اسمش اقدام علیه امنیت ملی نیست، این همان امر به معروف و نهی از منکری است که قرآن گفته و ما را دعوت کرده و وظیفه شرعی به ما داده که در برابر کارهای نادرست و غلط امر به معروف و نهی از منکر بکنیم.

وی افزود: نهی از منکر و امر به معروف تنها برای حجاب دخترها در خیابان نیست. عمده‌اش آن است که بنده حس کنم گوشه‌ای از حاکمیت اشتباهی مرتکب می‌شود، بانک مرکزی اشتباه می‌کند، بانک‌ها درحال سوءاستفاده‌اند و مسائل دیگر. اگر من حس کردم که اقتصاد یا سیاست خارجی جامعه در مسیری حرکت می‌کند که به زیان این کشور است باید آن را بیان کنم. علناً بگویم. اصلاً خود صدا و سیما باید این کار را انجام بدهد. باید این افراد را در صدا و سیما دعوت کند تا حرف‌هایشان را بزنند. جای یک منتقد در زندان نیست، در صدا و سیماست تا در آنجا آزاد حرف بزند یا مناظره کند.

این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به این سوال که تداوم این بازداشت‌ها چه تأثیری بر انگیزه و احساس امنیت اساتید و دانشجویان و آحاد جامعه خواهد داشت، گفت: اگر این کارها ادامه پیدا کند اولین نتیجه‌اش خروج مغزها از کشور است. مثل حالا که بسیاری هم رفته‌اند و این برای کشور ما مناسب نیست. اگر استادها و دانشجویان نخبه ما از کشور بروند، سرمایه‌های ملی ما هستند که از مملکت خارج می‌شوند و تهدید بزرگی است. حاکمیت و دولت باید کاری کند که این اساتید به ماندن در کشور تشویق شوند. با این بگیروببند‌ها کاری می‌کنند که این افراد بروند و با فقر فکری و فرهنگی مواجه شویم.

وی گفت: قطعا این کارها در انسجام و اتحاد ملی خلل ایجاد می‌کند و هر کاری که باعث سلب اعتماد مردم از حاکمیت بشود به زیان کشور است. دشمن خارجی هم قوی‌تر می‌شود و امکان دارد صدمه های بیشتری هم وارد کند. امروز آمار مهاجرت نخبگان از کشور بالا رفته دشمن این را می‌فهمد می‌توان به کشوری که نخبگانش در بند هستند و با تهدید مواجه می‌شوند ضربه وارد کرد.

فاضل میبدی با اشاره به راهکارهای جلوگیری از تکرار چنین برخوردهایی گفت: من معتقدم حاکمیت باید تجدید نظر بکند. یعنی این چیزی است که بارها گفته شده و ما بارها گفتیم. هیچکس نباید به صرف اظهار عقیده و انتقاد و نهی از منکر با مشکل مواجه باشد. باید با تشویق مواجه باشد . پیشنهاد ما این است. باید تشویق کنند. به‌جای اینکه ما همیشه عده‌ای متملق در صدا و سیما داشته باشیم باید عده‌ای منتقد هم داشته باشیم که حرف بزنند.

وی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی عمومی از سوی نهادهای رسمی در مورد اتهامات افراد گفت: باید حتما شفاف‌سازی شود که مردم بفهمند چه‌چیز باعث گرفتاری این افراد شده است.

