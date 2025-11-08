خبرگزاری کار ایران
جوادی یگانه:

گامی مهم در بازنگری‌های پساجنگ برداشته شده است

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به رونمایی از مجسمه زانو زدن امپراتور روم در مقابل شاپورشاه ساسانی، این اقدام را امری مهم و نمادین در بازنگری‌های پساجنگ دانست.

به گزارش ایلنا، محمدرضا جوادی یگانه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

رونمایی از مجسمه زانوزدن والرین امپراتور روم در مقابل شاپورشاه ساسانی، یک اقدام مهم و نمادین در بازنگری‌های پساجنگ است و باید از شهرداری تهران در این مورد تشکر کرد. 

این رونمایی و نیز تصویب قطعنامه تقویت آموزه‌های منشور کورش توسط یونسکو در هفته گذشته، در تقویت هویت ملی موثر است.

 

انتهای پیام/
