دولت ۱۷ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۴:۰۷

جوادی یگانه:

گامی مهم در بازنگری‌های پساجنگ برداشته شده است

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به رونمایی از مجسمه زانو زدن امپراتور روم در مقابل شاپورشاه ساسانی، این اقدام را امری مهم و نمادین در بازنگری‌های پساجنگ دانست.